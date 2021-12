Ángel de Brito reveló qué famosa está en la "lista negra" de LAM: "Desquiciada"

Ángel de Brito expuso el nombre de una famosa modelo que está en la "lista negra" de LAM por su mala actitud.

Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana (LAM) qué celebridades y figuras públicas están en su “lista negra”. Dentro de esa lista, en la que están Nacha Guevara, Laurita Fernández, Gianinna Maradonna, Florencia de la V, entre muchas otras mujeres de la farándula, hizo hincapié en Nicole Neumann, quien se portó especialmente mal con ellos, según contó.

Durante una semana, Neumann estuvo trabajando en LAM y, ahora, en Los 8 escalones del millón, programa conducido por Guido Kaczka, reemplazando a Pampita, quien está muy ocupada preparando un nuevo programa que conducirá con su marido. Ahora, de Brito expresó su enojo frente a su actitud, después de haber pasado varios días trabajando con ellos lo más bien.

“Nicole Neumann se fue de vacaciones y la está reemplazando Pampita en lo de Guido”, contó de Brito. “Nicole estuvo una semana acá con nosotros. Estudiaba la rutina, regaló carteras y zapatos para todos y ahora nos odia un poquito porque dos productores se contactaron con ella y los bloqueó directamente. Ni siquiera un visto, ni siquiera un ‘no’. Bloqueo directo”, sentenció.

“Yo le voy a mandar hoy un mensaje a Nicole y para pedirle un saludo para el lunes. Quizás te lo consiga”, dijo una de las panelistas. “Te va a bloquear a vos también”, le advirtió Ángel, y Yanina Latorre opinó: “Pará, es un montón bloquear a dos productores porque no querés al programa. Desquiciada”. “No se bloquea a la gente, salvo que te insulte”, añadió otra panelista. Y para cerrar con su lista negra, de Brito agregó: “Y la última para cerrar la lista negra es Verónica Ojeda. No respondió”.

¿Qué va a pasar con las panelistas de LAM cuando termine el programa?

Se sabe que LAM está por llegar a su fin, y en las redes sociales, varios seguidores del programa acusaron a de Brito de haber dejado a “las angelitas” sin trabajo. “Vuelvo a LAM, no es que no vuelvo nunca más ni todas las pavadas que están leyendo. Cuando vuelva voy a explicar todo lo que faltó explicar, o lo que se pueda. Otra cosa que quería decirles es que están diciendo que dejé sin trabajo a las chicas. Todas ‘las angelitas’ tienen contrato hasta marzo, faltan tres meses”, explicó.

“Todas ya están siendo convocadas por otros programas. Tenían la libertad para irse cuando quisieran, nadie está esclavizado. No soy dueño de ellas, pueden hacer lo que quieran como a lo largo de estos seis años”, agregó. “Ya me voy a dedicar a todos los que tiraron mala leche con ese tema y voy a ir explicando cosa por cosa. Me quedo en LAM hasta el 31 (de diciembre de 2021) y, cuando vuelva al piso, les voy a explicar todas las dudas que tengan”.