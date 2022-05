Ángel de Brito fue amenazado por una importante figura: "Mirá como terminó Rial"

El periodista reveló que quisieron amedrentarlo por dar información verídica sobre un programa de televisión.

Ángel de Brito es de los pocos periodistas de espectáculos que se anima a contar información que le llega sin miedo al qué dirán. El conductor de LAM no tiene pelos en la lengua y no le tiene miedo a ninguna figura del ambiente. Sin embargo, en más de una oportunidad sus dichos molestaron o incomodaron a los artistas de nuestro país. Aunque en esta oportunidad las molestias se convirtieron en amenaza y él no dudó en dar a conocer los mensajes que recibió.

El año pasado Ángel de Brito reveló que Polémica en el Bar no volvería a la pantalla chica, por lo que rápidamente Gustavo Sofovich se comunicó con el periodista para desmentirle la información. Lo cierto es que mas temprano que tarde las palabras del conductor se hicieron realidad y el productor quedó en evidencia ante todos los televidentes y hasta los propios empleados que se quedaron sin trabajo de un momento a otro.

Gustavo Sofovich.

El periodista quiso interactuar con sus seguidores utilizando la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, donde le llegó una consulta inesperada: "¿Qué pasa con Polémica en el bar? ¿Al infumable de Iúdica se lo tragó la tierra?". Ángel de Brito se hizo eco de la duda de su seguidore y le respondió: "Como conté el año pasado, Polémica terminaba. Sofovich se enojó y me mandó mensajes desubicados".

Pero eso no es todo, ya que fiel a su estilo de mostrar pruebas, Ángel de Brito compartió una captura del chat con Gustavo Sofovich donde se leía: "¿Ángel a donde apuntas con todo esto? Me preguntas a mi y te lo digo. Yo tengo firmado el año que viene y voy para que descanse Mariano y empezar en febrero de nuevo. Tengo a todos los que trabajan en el elenco, cómicos, panelistas y gente contratada, pasándola mal y pensando que se quedaron sin trabajo. Mirá como terminó Rial por ser malo".

La publicación de Ángel de Brito.

Cómo actuó Ángel de Brito ante la amenaza de Gustavo Sofovich

Ángel de Brito.

Lejos de sentirse amedrentado por la amenaza del productor, Ángel de Brito insistió en que la información que él tenía era muy distinta a la que él le estaba mencionando. En su momento, el periodista leyó los mensajes en LAM, donde le respondió públicamente al productor que tuvo una actitud sumamente cuestionable al intentar callar al conductor a punta de amenazas y haciendo referencia al mal momento qu estaba pasando Jorge Rial cuando tuvo que asumir el fracaso de TV Nostra.