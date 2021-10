Ángel de Brito fue agredido con un tortazo en su propio programa

El conductor Ángel de Brito recibió un pastelazo en medio de su programa de chimentos en El Trece.

La panelista de Los Ángeles de la Mañana Cinthia Fernández festejó su cumpleaños al aire junto a sus hijas, y cuando las pequeñas entraron al estudio de El Trece le pegaron un tortazo al conductor Ángel de Brito, enchastrándolo de crema.

Fuera del aire, la panelista de LAM buscó iniciar una guerra entre su hija y el conductor Ángel de Brito, con la crema de la torta y el periodista recibió la peor parte. “¡Guerra, guerra, guerra!”, exclamó Fernández con una de las niñas entre sus brazos. “¡Noo!”, se lo escuchó exclamar al periodista por su parte. Acto seguido las tres niñas y De Brito se pusieron a jugar en el escritorio del conductor de LAM.

En pocos segundos, las hijas de Cinthia saltaron sobre Ángel, manchando uno de sus ojos con la crema de la torta. Rápidamente, el periodista de espectáculos buscó limpiarse el rostro y los brazos saboreando parte del pastel que llevaba encima gracias al ataque de las pequeñas.

Cinthia Fernández le tiró un palito a Matías Defederico en el día de su cumpleaños

Cinthia Fernández celebró su cumpleaños en LAM junto a Ángel De Brito y sus compañeras de programa. En este día especial para ella, como no podía ser de otra manera, las angelitas le consultaron si su ex Matías Defederico le había regalado algo. No mucho más tarde, Pia Shaw lanzó: “Lo mejor es el saludo de Matías Defederico”. “¿Ya te saludó?”, buscó ahondar Mariana Brey al respecto tras las palabras de su compañera. “¿Eh? ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡No! ¡No hay chances, no hay chances!”, aclaró la panelista rápidamente.

Entonces, sus compañeras abrieron el debate sobre si una ex pareja debería regalarle algo por su cumpleaños a la mujere o al menos, por el día de la madre. “Mi mamá, todos los años”, deslizó Cinthia repentinamente ante las palabras de las angelitas para luego explayarse al respecto: “Me lo compra mi mamá todos los años”. “Ahora que viene el día de la madre”, destacó Yanina. “Yo sí regalo. hago que las nenas le regalen”, se diferenció la angelita de Matías Defederico.