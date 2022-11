Ángel de Brito expuso a Jorge Rial por fraude en Gran Hermano: "Lo hizo toda la vida"

El conductor de LAM hizo una grave acusación a Gran Hermano y a Jorge Rial en relación a la situación de "Alfa" y Coti en la casa de Telefe.

Ángel de Brito opinó sobre el acoso verbal de "Alfa" a Coti en la casa de Gran Hermano y recordó unas declaraciones de Jorge Rial sobre una fake news creada por el propio reality. El conductor de LAM expuso al reality show de Telefe al contar que en una ocasión editaron un clip para que la gente creyera que había pasado en la casa que en realidad no había ocurrido.

"Hay algo que es peor si no muestran el video, quiero ver el contexto y lo que quiero ver es toda la secuencia de lo que pasó para ver si ese tape que pusieron al aire no fue editado para crear un acoso", comenzó su análisis el presentador de televisión y periodista.

De Brito hizo alusión a una revelación que Jorge Rial hizo en el pasado sobre una táctica fraudulenta de Gran Hermano para conseguir rating: "Lo contó él, que en más de una oportunidad cuando el conducía Gran Hermano editaban y contó una anécdota puntual de algo que pasó en la casa que lo mostraron totalmente al revés y que el video quedó buenísimo y explotó de rating. Eso es lo que le gusta hacer a Rial, tergiversar, lo hizo toda la vida para tener rating pero después no se hace cargo. Si acá hizo lo mismo, le pueden arruinar la vida al tipo".

La burla de Jorge Rial a Ángel de Brito en Twitter

El periodista que conduce Argenzuela acudió a su cuenta de Twitter para hacer un ácido comentario sobre la cobertura de Ángel de Brito en la gala de los Personajes del Año de la Revista Gente. "Estuvo Hasbullah ayer haciendo notas en la fiesta de la ex revista gente?", escribió Rial y, aunque no lo mencionó de manera directa, no tardaron en llegar las especulaciones sobre su publicación.

El enojo de Marianela Mirra con Jorge Rial

El periodista había soltado que Mirra en su edición de GH cobró notoriedad en la última etapa, cuando hizo la espontánea a Diego Leonardi, y ella se descargó al respecto de manera contundente: "Me analizás con quién me acuesto, gustos sexuales y ahora soy mala estratega. Limpiate la boca. Hoy te puedo decir yo a vos. No te quieren ni los perros. Pasó de moda la averiguación que querés llevar de la gente. Dejá vivir en paz".