Ángel de Brito destruyó a una de sus compañeras de América TV: "No entiende"

El conductor de LAM destruyó a una colega a través de Instagram y también en el Bailando 2023. Ángel de Brito destapó las internas en América TV.

Ángel de Brito fue muy duro con una de sus compañeras de América TV. El conductor de LAM es una de las personas más picantes del espectáculo y no tiene problemas en hablar sin filtros sobre sus colegas, incluso cuando comparte canal. Fue así que se despachó contra una de las figuras que tiene el canal que tiene como gerente artístico a Marcelo Tinelli.

Primero apuntó contra la conductora a través de sus historias de Instagram. No conforme con ese ataque, el periodista redobló la apuesta y se despachó contra su colega en la emisión del Bailando 2023 del último miércoles, lo que dejó impactado a Tinelli.

La nueva víctima del conducto de LAM fue Denise Dumas. La conductora llegó este año a la señal del Grupo América, convocada por "El Cabezón", para que se haga cargo de El Debate del Bailando. El ciclo va los sábados y domingos y se encarga de repasar todo lo que dejó el certamen durante la semana.

La declaración Ángel surgió después de que Marcelo le preguntara a Martu Morales, bailarina de Yeyo de Gregorio, por el cruce que tuvo con Laura Ubfal en el ciclo de los fines de semana. "Pobre chica la hicieron pasar un mal momento en el Debate. Entre Denise Dumas que no entiende nada y Laura Ubfal que es mala...", señaló el jurado.

"Pero si Denise es la conductora del Debate", reaccionó el presentador. "Sí, pero siempre está en Narnia y Ubfal quiere hablar más que la conductora", sostuvo de Brito fiel a su estilo. "Lo que yo no entiendo es: ¿Usted piensa que Denise no mira nuestros programas?", le preguntó Tinelli y él, sin ningún tipo de filtro, respondió: "Yo te lo confirmo. Denise no ve el Bailando". "¿Hace el debate del programa y no ve los programas?", quiso saber Marcelo. "Lo hace de taquito, como la mayoría de los de la tele que no ven nada y opinan", cerró Ángel con ironía.

Sufre Tinelli: una importante figura confirmó su salida del Bailando 2023

El Bailando 2023 se convirtió en una de las revelaciones del año para América TV, ya que consiguió números en el prime time nocturno que el canal pocas veces había experimentado. Sin embargo, pese a este gran presente, una de la principales figuras del ciclo decidió soltarle la mano a Marcelo Tinelli y confirmó que abandona el certamen.

La noticia se conoció este miércoles a través de Ángel de Brito, quien brindó algunos detalles al aire en LAM. Luego, en la emisión del show, la protagonista de la situación dio la cara y contó a qué se debía esta inesperada decisión. "La verdad es que quería contarlo yo, pero Ángel siempre está un paso adelante", se lamentó.

Se trata de Noelia Pompa, la bicampeona del certamen que este año volvió al país para formar parte del ciclo. Pese a que Tinelli manifestó que le resultó muy difícil que la bailarina aceptara la convocatoria al programa, finalmente tomó la propuesta y demostró su gran talento para el baile. Sin embargo, su tiempo está a punto de llegar a su fin.

"Me quedo dos galas más. Me tengo que ir por la residencia en España, pero me gustaría volver si vos me dejás y yo puedo", confirmó Pompa. De esta manera, dio a conocer que, en caso de no quedar eliminada, solo bailará dos ritmos más. Sin embargo, pidió que por favor le busquen un reemplazo para no dejar a su equipo fuera del programa.