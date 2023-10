Sufre Tinelli: una importante figura confirmó su salida del Bailando 2023

A un mes del debut del ciclo en América TV, una de las figuras principales aseguró que abandona el certamen y le suelta la mano al conductor.

El Bailando 2023 se convirtió en una de las revelaciones del año para América TV, ya que consiguió números en el prime time nocturno que el canal pocas veces había experimentado. Sin embargo, pese a este presente, una de la principales figuras del ciclo decidió soltarle la mano a Marcelo Tinelli y confirmó que abandona el certamen.

La noticia se conoció este miércoles 4 de octubre a través de Ángel de Brito, quien brindó algunos detalles al aire en LAM. Sin embargo, en la jornada de ese mismo día del Bailando, la protagonista de la situación dio la cara y contó a qué se debía esta inesperada decisión. "La verdad es que quería contarlo yo, pero Ángel siempre está un paso adelante", se lamentó.

Se trata de Noelia Pompa, la bicampeona del certamen que este año volvió al país para formar parte del ciclo. Pese a que Tinelli manifestó que le resultó muy difícil que la bailarina aceptara la convocatoria al programa, finalmente tomó la propuesta y demostró su gran talento para el baile. Sin embargo, su tiempo está a punto de llegar a su fin.

"Me quedo dos galas más. Me tengo que ir por la residencia en España, pero me gustaría volver si vos me dejás y yo puedo", confirmó Pompa. De esta manera, dio a conocer que, en caso de no quedar eliminada, solo bailará dos ritmos más. Sin embargo, pidió que por favor le busquen un reemplazo para no dejar a su equipo fuera del programa.

Alarma en América TV: agredieron a El Mago Sin Dientes en el Bailando

Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago sin Dientes, es una figura de aparición cotidiana en el Bailando 2023 (América TV). En la velada del martes 3 de octubre, se convirtió en protagonista involuntario al recibir una golpiza de dos participantes del ciclo de Marcelo Tinelli: Anita Martínez y "El Bicho" Gómez. "Cuidado con los dientes", vociferaron los reidores del conductor; mientras el mediático recibía una paliza.

Todo empezó con la rutina de humor pre baile de Anita y "El Bicho", campeones del Bailando 2014, quienes prepararon una coreografía de Hollywood y fueron elogiados por el jurado. Caracterizados como personajes, los humoristas sometieron a Tinelli y a El Mago Sin Dientes a su rutina de humor e hicieron parar de cabeza a este último, no sin antes propinarle unos golpes que fueron celebrados con carcajadas en el estudio.

"Cuidado con los dientes", se oyó decir a la tribuna de reidores de "El Cabezón" mientras "El Bicho" zarandeaba a El Mago tras un número de magia en el que convirtió pesos a dólares. Curioso fue que minutos después de la perfomance con los dólares apareciese en el estudio Fátima Flórez y el precandidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei.