Ángel de Brito destrozó a una figura de ShowMatch: "Entró por la ventana"

Ángel de Brito se enojó con una figura de Showmatch y lo destruyó al recordar cómo ingresó al popular certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli.

Jorge Moliniers se quejó de cómo lo tratan en Los Ángeles de la Mañana y a Ángel de Brito no le gustó nada lo que dijo el participante de La Academia de Showmatch y lo destrozó en vivo. Además, el conductor también aseguró que en LAM no volverán a hablar del bailarín ni le harán más notas. Moliniers había asegurado que le daba "vergüenza" que su nombre apareciera en programas como el que conduce Ángel de Brito.

A principios de esta semana, Cinthia Fernández dio una primicia bomba que indicaba que Luciana Salazar y Jorge Moliniers, su pareja en La Academia de Showmatch, no estaban llevándose bien, lo que hacía que la blonda considerara renunciar al programa. Cuando el cronista de LAM fue a buscar al bailarín para hablar, Moliniers se negó a dar una nota para el programa de Ángel de Brito. "No me gusta que mi nombre aparezca en un programa así. Estudié un montón. Me da vergüenza. No quiero ser mediático", aseguró entre otras cosas el bailarín.

La primera en dar su opinión fue Pía Shaw, que afirmó: “Nadie habló mal de vos y tu persona, se contaron hechos que ocurrieron". Enojado, Ángel de Brito habló del tema este viernes en LAM y se mostró durísimo con Moliniers. "Si quiere que hablemos en serio, vamos a hablar en serio: él entró al Bailando porque era la pareja del Jefe de coaches", comenzó filoso el conductor de El Trece.

"Él mismo lo contó en este tipo de programas, pobrecito. Jorgito dijo que iba a los casting y no entraba, hasta que se puso de novio con el Jefe de coach", sumó un De Brito visiblemente molesto con las palabras del acompañante de Luciana Salazar en La Academia de Showmatch. "Entró por la ventana", cerró durísimo el conductor de LAM, agregando que en el programa no iban a hablar más de Jorgito Moliniers y tampoco le harían más notas.

Facundo Mazzei se sacó el hombro de lugar en la grabación

Facundo Mazzei, el compañero de Flor Vigna, en el certamen del ciclo de Marcelo Tinelli, se accidentó y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, según informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. El periodista e integrante del jurado de La Academia, contó y mostró imágenes de lo ocurrido en plena grabación del programa mientras Facu y Flor Vigna realizaban una coreografía. "Tiene tres semanas de rehabilitación fuera de la pista. En el hospital, se lo colocaron y ya está en su casa en reposo", contó De Brito en su posteo.