Ángel de Brito desconcertó a todos al hablar de una repetida ausencia en LAM: "Fue despedida"

El conductor de LAM habló de la ausencia de una de las "angelitas" y deslizó una frase contundente.

Ángel de Brito suele tener poca paciencia con sus panelistas de LAM. En los últimos días, uno de los cruces más fuertes lo tuvo con su colega Andrea Taboada, quien no estuvo presente en los últimos dos programas y ya levantó sospechas hasta en los invitados. Tal es así que Oriana Sabatini, quien asistió al piso de América TV, tuvo que preguntarlo y la respuesta fue demoledora.

"¿Qué pasó que no está Andrea Taboada para hacer el LAAMMM? Yo la quería escuchar", preguntó la hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini, quien estuvo en el programa para promocionar su canción 325. La respuesta de Ángel de Brito fue sorpresiva: "La limpiamos, la limpiamos. Fue despedida en las últimas horas".

Inmediatamente, Pía Shaw pidió al conductor que aclarara que se trataba de una broma ya que en Twitter muchos preguntaban por la ausencia de la panelista. "Andrea se va a poner nerviosa", resaltó Shaw respaldando a su compañera y amiga. "Es así, no voy a dar más explicaciones", respondió Ángel, "No vuelve más", agregó.

Andrea Taboada se cruzó con Ángel de Brito en vivo.

Apenada, Oriana Sabatini lamentó no haber podido decir el latiguillo de la periodista que ya se transformó en un clásico del programa. Entonces, Ángel de Brito le dijo que volviera el lunes 9 de mayo. "¡Ah! ¡Vuelve entonces!", comentó la cantante. "Lo estamos considerando. Con la producción lo estamos analizando. Vamos a ver si pasa el psicotécnico y vuelve", remató irónico el conductor.

Andrea Taboada explotó contra Ángel de Brito en LAM

En los últimos días, Ángel de Brito protagonizó un cruce con Andrea Taboada en vivo. Todo comenzó a raíz de una discusión entre Yanina Latorre y Estafanía Berardi, quienes vienen enfrentándose desde hace varios días. El escándalo creció tanto que culminó con De Brito acusando a Andrea de mentirosa.

Resulta que la esposa de Diego Latorre estaba presentando la información exclusiva que obtuvo sobre el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. Berardi se mostró escéptica ante estos datos y, mientras su compañera hablaba en el programa, sacó su celular y publicó en Twitter: “Muy cocheado el relato”. Cuando Yanina lo vio, Andrea saltó en su defensa y se armó una discusión tan intensa que De Brito tuvo que intervenir.

“No se hagan las vivas. Vos también lo hiciste, Andrea. No te hagas la tonta”, apuntó el conductor de LAM. Ante esta fuerte acusación, la panelista le contestó con contundencia: “No, perdóname. Mientras estaba en el programa a una compañera, jamás. Nunca, jamás lo hice. Ahí no te lo voy a permitir, Ángel de Brito”.

De Brito insistió y le dijo que él la había visto con sus propios ojos publicar cosas en sus redes sociales agrediendo a sus colegas. “Andrea, no seas caradura. Yo te he visto twittear en contra de tus compañeras como ahora le están criticando a Estefanía”, sentenció. Taboada admitió haber criticado a sus compañeras en ocasiones anteriores, especialmente a Yanina, pero que jamás lo había hecho durante el programa. “Las diferencias que tuve con la señora Latorre fue de frente. Nunca agarré el Twitter mientras yo estaba discutiendo con alguien”, finalizó.