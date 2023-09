Ángel de Brito derrapó con un nefasto mensaje por la dictadura: "Eran..."

El conductor de LAM además mandó a estudiar a las personas que lo cuestionaron por la afirmación en las redes sociales.

El conductor de LAM y jurado de Bailando por un Sueño, Ángel de Brito, expresó el pasado domingo en su cuenta de Twitter que los militares que hicieron el golpe de Estado de 1976, que duró hasta 1983, "eran populares". Tras afirmar eso, le dijo a una usuaria de la red social: "Estudiá un poco".

Después de que se conociera que el locutor y conductor de radio y televisión Alejandro "Pollo" Cerviño, De Brito apuntó contra "las conductoras sororas ignoraron el tema". Lo hizo en respuesta al comunicado de la Rock and Pop, en el que señalaban que esperaban "una pronta resolución y esclarecimiento de los hechos" por parte de la Justicia.

Una usuaria cuestionó que De Brito está "siempre en contra de las mujeres que forman este colectivo", refiriéndose al feminismo, y después apuntó: "Parece que le gusta difundir ese relato antiderechos. Y parece que se olvida que los únicos que legalizaron derechos a las minorías excluidas son los gobiernos populares".

Tras el tuit, De Brito respondió con un tuit que generó un fuerte repudio. "Los gobiernos populares son todos, nos son populares los que a vos te gustas, sino todos los que llegan. Los milicos eran populares. Estudiá un poco", expresó el jurado del Bailando.

Después de ese mensaje referido a la última dictadura cívico militar, el periodista Fabián Waldman cuestionó a Ángel de Brito. "Cómo no me extraña un 'periodista popular' aplaudiendo militares del mismo estilo", manifestó al citar el mensaje del periodista de espectáculos. Al citar esto, De Brito sostuvo: "Como buen ignorante, no entendiste la ironía. Fueron populares y nefastos. Agarrá los libros".

