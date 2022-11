Ángel de Brito confirmó lo que todos pensaban de Tinelli: "No se va a ver en pantalla"

Ángel de Brito apuntó directamente contra Marcelo Tinelli y confirmó lo que muchos pensaban.

Ángel de Brito se permitió cuestionar la estrategia televisiva de Marcelo Tinelli al confirmar lo que todos pensaban de su exjefe, con quien estuvo como jurado en varios de sus realities mientras se mantuvo en la pantalla de El Trece. "El mayor error que cometió Marcelo", disparó picante el conductor de LAM, que desde el 2022 se emite en América TV, donde es uno de los ciclos más vistos de la grilla.

Marcelo Tinelli durante bastante años fue el conductor más exitoso de la televisión argentina y prácticamente todos querían estar en alguno de sus ciclos. Alguien que acompañó en más de un programa al presentador fue Ángel de Brito, quien también aprovechaba Los Ángeles de la Mañana para mostrar todo lo que sucedía en los productos que tenían la firma de Tinelli. Pero desde hace un tiempo, principalmente desde la caída fuerte que tuvo con sus más recientes programas, más de uno se animó a criticar al conductor, algo que antes era completamente impensado.

Es que Canta Conmigo Ahora pierde sistemáticamente cada noche en su competencia por el rating por Gran Hermano y Ángel de Brito cree que Tinelli y su producción deberían cambiar de estrategia, dado que el conductor del reality decide no mostrar las peleas y encontronazos que se producen en la competencia musical. "Para mi es el mayor error que cometió Marcelo esta temporada", aseguró filoso De Brito en LAM, por la pantalla de América.

Entonces, el periodista de espectáculos refrescó uno de los más recientes escándalos que sucedieron en el programa de Tinelli. En el mismo, Anita Co, una de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, cantó junto con un participante que luego quedó eliminado. En el momento de la devolución, el Puma Rodríguez fue elogioso con el concursante pero criticó a su colega, lo que desembocó en una fuerte discusión entre los dos jurados y terminó con una crisis de nervios para la artista.

"Lo peor de todo es que no se va a ver en pantalla. Si no lo decíamos nosotros nadie se enteraba", aseguró De Brito mientras en LAM discutían sobre esta circunstancia. Además, el conductor insistió en que la estrategia que se adoptó en Canta Conmigo Ahora fue no mostrar escándalos, sino solo "lo artístico".

Ángel de Brito vuelve a El Trece

El conductor de LAM confirmó hace unos días que volverá a la pantalla de El Trece, de donde se fue de forma sorpresiva a fines del 2021 para luego desembarcar en América TV. Es que De Brito fue invitado a sumarse a la mesaza de La noche de Mirtha y no dudó en aceptar. Junto con el periodista estará una vieja conocida que dejó el espectáculo por la política: Amalia Granata. También estarán presentes la periodista Silvia Mercado, la analista española Pilar Rahola y el senador Luis Juez.