Ángel de Brito confirmó lo que todos pensaban de Jorge Rial: "Avergonzado"

Jorge Rial se comunicó con Ángel de Brito tras el robo que sufrieron en los camarines de LAM un día en el que Morena estuvo como invitada.

Ángel de Brito reconoció que Jorge Rial se comunicó con él tras el escándalo que generó el robo a las panelistas de LAM que tuvo como sospechosas a Morena y sus amigas, dado que estaban en el lugar durante el hecho delictivo. "Le conté al detalle lo que habíamos vivido", explicó el presentador de LAM en el ciclo de América TV, ante la atenta mirada de sus compañeras.

Además del escándalo mediático que protagonizó por las duras acusaciones contra su padre, More Rial fue el centro de otra polémica. Es que durante su raid en América TV, la hija del conductor visitó LAM junto con una amiga cuando se produjo un robo en los camarines de las panelistas del programa de De Brito. Mónica Farro y Marcela Feudale sufrieron este hecho delictivo por el que no hay certeza de quién fue el culpable, ya que el canal decidió hacerse cargo de los faltantes ante la imposibilidad de confirmar la identidad de los responsables.

De todos modos, las principales apuntadas fueron Morena y una amiga, ya que se vio en las cámaras del pasillo que fueron ellas quienes ocuparon el camarín en cuestión. Tras varios días, Ángel de Brito se volvió a referir al tema para revelar que Jorge Rial se había comunicado con él.

"No sé si lo conté al aire o se lo conté a ustedes (señalando a las angelitas), pero Jorge me escribió y me preguntó si fue Morena o las amigas de Morena", comenzó De Brito. En ese sentido, el conductor de LAM agregó: "Le dije que no sabía y le conté al detalle lo que habíamos vivido. Me dijo: 'igual, si estoy involucrado de alguna manera, les pido disculpas a vos y a las chicas'".

Por su parte, Marcela Feudale, una de las que más dinero perdió en el hurto, reconoció que Rial también se había contactado con ella. "Me escribió por Twitter y me dijo que estaba muy avergonzado de todo lo que había pasado. Me dijo que si necesitaba algo, él estaba a disposición mía. Yo se lo agradezco", detalló la panelista. Además, Mónica Farro sumó que el conductor de Argenzuela también se había comunicado con ella para reconocer que estaba "avergonzado" con lo que había sucedido.

La palabra más buscada: Silvia D'Auro rompió el silencio y contó su verdad sobre Morena y Jorge Rial

La pelea entre Morena y Jorge Rial destapó viejos conflictos familiares. Las constantes apariciones de la joven de 24 años en diferentes programas de televisión dejaron un tendal de acusaciones en contra de su padre, pero también hizo explosivas declaraciones contra Silvia D'Auro, su madre adoptiva.

Silvia siempre tuvo un bajo perfil y desde que se divorcio del periodista, hace casi una década, se alejó aún más de los medios, al punto que se fue del país. Sin embargo, en las últimas horas, a través de allegados, compartió sus sensaciones por el conflicto entre su exesposo y More.

"Está harta de este tema", afirmó Estefanía Berardi en Mañanísima. "No quiere aparecer. Ya bastante mal la pasó ella y todo su entorno", indicó la panelista de Carmen Barbieri y explicó que su descargo le llegó a través de allegados, debido a que hace años vive en Uruguay.

Berardi aclaró el motivo por el cual Silvia no se defiende de las duras acusaciones que le hicieron en el último tiempo tanto Morena como Jorge Rial: "Ella no quiere hablar en público por miedo a las represalias. Por eso no vuelve al país", remarcó la "angelita" que a fin de mes se va LAM.

A casi una década del divorcio del periodista, Silvia D'Auro desapareció de los medios y también de la vida de sus hijas. "Está viviendo en Uruguay de rentas, porque quedó muy bien después del divorcio de Jorge. Tenía pensado volver a Argentina, pero la verdad es que con todo esto lo está retrasando", sostuvo y agregó: "La están buscando todos, le están escribiendo por todos lados".