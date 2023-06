Ángel de Brito compartió un llamativo dato sobre el robo en LAM: "Lo sé"

Tras el escándalo hecho ocurrido en los estudios de América TV, el conductor dio a conocer la decisión que tomó el canal.

La emisión del último viernes de LAM terminó en escándalo porque salió a la luz el robo que sufrieron tres "angelitas" en sus camarines días atrás. Si bien aún no se conoce la identidad del o la culpable, las redes apuntaron contra Morena Rial, la única invitada del pasado martes -día que ocurrió el robo- que tuve el ciclo esa noche para hablar de la disputa contra su padre.

Las damnificadas fueron Mónica Farro, Marcela Feudale y Estefi Berardi, siendo la vedette la primera en denunciar el extravío de su tarjeta de débito en la Justicia. Mientras que a la "enemiga" de Yanina Latorre solo le habrían revuelto sus pertenencias y la locutora histórica de Marcelo Tinelli denunció que le sustrajeron la jubilación de la madre.

“Las cámaras, para que se quede tranquila la chorra y le explico al público, toman el pasillo y no están dentro de los camarines porque las chicas se cambian, es un lugar privado"; explicó de Ángel de Brito y agregó: "Pero sí está registrado quién entró y a qué hora, la verdad no sirve de nada”

Tras lo sucedido, el canal tomó cartas en el asunto y el periodista destacó: “Quiero decir que América inmediatamente se hizo cargo de la situación, sin ninguna investigación". Además, contó por qué tardaron varios días en relatar lo sucedido. "El canal nos había pedido que no lo hagamos público, porque siempre se sospecha de gente equivocada cuando hay robos", precisó el conductor.

"Nunca se sospecha de un invitado, se sospecha de los trabajadores, por eso nos habían pedido precaución en contarlo, pero se hizo público”, cerró el conductor en su explicación del tema. En la misma línea, Berardi señaló: “No vamos a acusar ni vamos a nombrar a nadie, porque no tenemos las pruebas, pero todos internamente sabemos quién fue. Yo internamente lo sé, no es nadie del canal, pero no lo vamos a decir”, puntualizó la panelista.

Morena Rial contó la verdad tras las denuncias de robo en LAM

Morena Rial reaccionó sin filtros ante las acusaciones de haber robado en su paso por LAM. La hija de Jorge Rial atraviesa un picante momento mediático y no para de acudir a estudios de televisión a exponer sus problemas familiares y económicos, y quedó como una de las principales sospechosas para los usuarios de las redes sociales.

Cuando Marcela Feudale, Estefanía Berardi y Mónica Farro contaronn elementos de su camarín, en las redes se ensañaron contra More. "Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo", indicó Morena en un audio que le envió a Ángel de Brito.

"Me escribió todo el mundo, me mandan tiktoks diciendo que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura, amiga!", sostuvo y agregó: "O sea, que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo le haya ‘choreado’ la tarjeta a alguien. No entra en ninguna cabeza", destacó la influencer, totalmente enojada.

Y cerró: "Me parece una falta de respeto total a mi persona. ¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía. Boludeé con vos en el pasillo, me cambié, salí y ya. Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así. Una cosa es que le use la tarjeta a mi papá, que es mi papá y es un problema familiar, y otra es que vaya y robe. No me manejo así".