Ángel de Brito arrinconó a María Susini, la pareja de Facundo Arana: "¿Querés aclarar algo más?"

En una tensa entrevista, María Susini y Ángel de Brito hablaron sobre la situación del actor tras la grave acusación de Romina Gaetani.

Con la acusación de Romina Gaetani que señala a Facundo Arana como una persona violenta, salió a hablar María Susini -la actual pareja del actor- y mantuvo un tenso cruce con el periodista de farándula Ángel de Brito. "¿Querés aclarar algo más?", indagó el periodista ante el enojo de la modelo.

El cruce se inició cuando De Brito le preguntó por qué era ella quien hablaba y no Facundo. “Porque Facu ni siquiera está mirando el programa, porque Facu no está en condiciones de aguantar todo esto, y yo sí. Y ni sabe que yo estoy hablando con ustedes”, contestó Susini, con un dejo de molestia en su tono. Picante, de Brito arremetió con un: “No, obviamente, no le tenés que pedir permiso. Pero me extraña que no se defienda él”.

“Pará, Ángel, yo no te dije que le tengo que pedir permiso”, retrucó la mujer antes que el conductor de LAM (América TV) indicase: “No te enojes conmigo, María. Yo no te hice nada a vos. Pero como vos aclarás 'ni siquiera sabe que estoy hablando con vos en la tele'. Yo digo, obviamente que no tenés que pedirle permiso, porque sos su mujer, tienen una familia construida hace muchos años y es obvio que vas a salir a defenderlo. Y está perfecto”,

“Ángel, a ver, comuniquémonos dos segundos. Yo en ningún momento te lo aclaré por eso. Vos me preguntaste por qué Facundo no está hablando y estoy hablando yo. Y es porque Facu no está viendo el programa. No sabe que yo estoy hablando. Salí yo. Soy mujer y hago lo que quiero”, siguió María, enojada. “Más vale, es un programa que escucha a las víctimas y a un montón de mujeres que fueron violentadas. Pero me parece que estás enojada. ¿Querés aclarar algo más?”, soltó el conductor.

Tras aclarar que no estaba enojada, la esposa de Arana manifestó: “No, pará, Ángel. Yo no estoy enojada con vos, no estoy enojada con nadie. Puede que en algún momento me haya salido un tono de embole. No estoy enojada con ustedes. Cero enojo con nadie”,