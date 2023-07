Ángel de Brito acusó a Pamela David en vivo y expuso su "robo"

El conductor de televisión increpó a su colega al aire. Ángel de Brito reaccionó ante una supuesta actitud de Pamela David en LAM.

Ángel de Brito recibió en LAM a Pamela David como invitada y le hizo un fuerte reclamo al aire por un desplante que habría sufrido de su parte. El conductor de televisión habló de los panelistas de Desayuno Americano, el ciclo que conduce David, y la acusó de "robo".

El presentador de televisión recibió a la esposa de Daniel Vila con fervor y cariño pero a los pocos minutos le tiró una indirecta que descolocó a la periodista. Desayuno Americano llegó a la pantalla de América TV en las últimas semanas después de años de no estar al aire, con un equipo renovado.

Carlos Monti, Paulo Vilouta, Luisa Albinoni, Natalie Weber, Julieta Navarro y Khaled Halla son los miembros del panel del programa matutino de David en el canal del cubo multicolor. De Brito contó que quería a Julieta como panelista en su programa e increpó a David: "Juli Navarro es divina. Me la sacaste por un pelito. Yo la quería para acá y me dijeron que ya estaba con vos".

"Mirá vos, no sabía. Sí, a Juli la vengo siguiendo en las redes y es muy copada", respondió algo incómoda la entrevistada. A pesar del pase de factura, el reportaje continuó en buenos términos y se manejó una buena energía en el estudio de América TV durante el resto de la emisión.

El cruce de Ángel de Brito y Jorge Lanata por Wanda Nara

El conductor de LAM reaccionó a la revelación de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara antes de que la modelo se expresara públicamente al respecto. "Todo lo que están haciendo alrededor de una persona famosa que no tiene diagnóstico es espantoso", escribió De Brito en su cuenta de Twitter, respecto del tratamiento mediático ante la noticia sobre Nara.

Lanata habló sobre lo sucedido en el programa de Mariana Fabbiani y pronunció: "Ángel, por ejemplo, llevó a un chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. Hablo de la hija de Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso. ¿Qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos discutiendo una hora de eso, si era un límite que no había que pasar. Y él en Twitter ahora me puso inmundo. Ángel, no jodas. Es demasiado. Me parece injusto. Lo de Ángel me dolió porque yo tenía consideración por él".

De Brito le respondió a Lanata en LAM e intentó hacer las paces con el periodista. "No tengo ningún tipo de problema con Lanata. Yo lo sigo queriendo, aunque él hable en pasado. Es el número uno, respetadísimo, pero yo puedo disentir, porque es lo que hacemos todos los periodistas todo el día. Yo nunca dije 'callen a Lanata' ni 'Lanata es inmundo'. Capaz lo entendiste mal, Jorge. A mí me parece inmundo contar algo que el protagonista no contó. Bien le preguntó Mariana Fabbiani, '¿cuál era la urgencia?", sostuvo.