Ángel de Brito, acusado de haber destrozado a L-Gante: “Pedí perdón por todo lo que dijiste”

Filtran que Ángel de Brito criticó fuertemente a L-Gante por su participación en La Academia.

Ángel de Brito, periodista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) fue acusado por una de sus colegas, Pía Shaw, de haber criticado ferozmente a L-Gante, quien recientemente se sumó junto a él como miembro del jurado en La Academia de ShowMatch. Al ser señalado por Shaw, de Brito negó todo y explicó qué fue lo que pasó en realidad.

Cuando estaban justo por comenzar el programa, Pía le marcó al conductor de LAM que tuvo una actitud muy falsa hacia L-Gante durante el último episodio de La Academia, cuando todos se estaban despidiendo con sus compañeros.

“¿Arranco yo o arrancás vos?”, le preguntó Ángel a la panelista. “No, arranco yo”, contestó ella. “El viernes, el último programa que fue de La Academia... Pedí perdón por todo lo que dijiste de L-Gante. Porque al final terminaste aplaudiéndolo”, lo expuso ella.

“No. L-Gante me encantó como jurado, estuvo re bien. Yo estaba en contra de que venga un sexto jurado, no de L-Gante en particular. Estaba en contra de Tinelli”, aclaró. “¿Para qué nos metió un sexto jurado? Primero éramos cinco, después seis. Por suerte habló cortito”.

Además, de Brito destacó lo bien que le cayó L-Gante y lo mucho que se divirtió con su presencia en el programa por cómo trataba a los competidores. “Los deliró a todos en la final, les dijo que eran ‘re sentimentales’. Tomaba Gatorade, no tomaba licor”, recalcó. “Al final, ¡divino te cae!”, exclamó Pía.

Cuando le preguntaron si había hablado con el artista, él dijo que no y que ni siquiera se animó a sacarse fotos con él, ya que todos le estaban demasiado encima. “No, no hablé con L-Gante. Creo que fui el único que no se sacó fotos con él. Estaban todos como un monito, iban y se sacaban fotos. Con la mamá estuve charlando un cachito, pero después les cuento”, cerró.

El tweet de Ángel de Brito sobre las denuncias de acoso a Antonio Laje

Antonio Laje, conductor de Buenos Días América (América TV) fue denunciado por violencia y acoso laboral por varias de sus colegas mujeres, como María Belén Ludeña, Eugenia Morea, Fiorella Vitelli y Maia Pilstiner. En medio del escándalo, de Brito compartió un mensaje anónimo que le llegó de una mujer sumando su testimonio.

“Vi la denuncia. Juro que me contuve para no twittear que a mí también me acosó y me enfermó la cabeza. Este hijo de mil p… sigue cagando vidas. Si estuvieras el lunes en LAM, lo denunciaba. Hijo de p…”, expresó la mujer. En su defensa, Laje aseguró que no es “ningún maltratador” y que, en todo caso, es una persona muy exigente con sus compañeros.

“Nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Pasé una semana durísima. Nunca pensé con la violencia y agresión que estuve viviendo yo y mi familia estos días. Tengo el corazón recontra partido con lo que estoy viviendo. Hace más de 30 años que estoy en esto y no me importa llorar”, sentenció.

“No creo en los maltratos, creo en las exigencias. El éxito de todo este programa es de las mujeres. No es fácil este trabajo, son 4 horas y media de aire. Se vive en tensión y no es para todos este trabajo. Esta franja es la más competitiva de la televisión. Yo les aseguro que es muy difícil este trabajo con la tensión con la que se vive”, prosiguió.

“Yo soy serio, recontra tímido y hasta parezco maleducado porque soy muy tímido. Obviamente tengo un humor de perros y cuando las cosas salen mal, me enojo. Ni siquiera lo oculto. No hay ninguna denuncia sobre mí en ningún lado. No soy maltratador, tengo unos valores enormes a los que agradezco a mis padres y a mi familia y es lo mejor que le voy a dejar a mis hijos”, cerró.