Andy Kusnetzoff, lapidario con Mirtha Legrand por el rating: "Contento de ganar"

El conductor de PH, Podemos Hablar se refirió a la competencia con Mirtha Legrand y fue contundente. Andy Kusnetzoff festejó su triunfo ante La Noche de Mirtha.

Andy Kusnetzoff se pronunció sobre las marcaciones de rating que marcó el sábado, cuando compitió de manera directa contra el programa estreno de Mirtha Legrand en su vuelta a la televisión. La diva de El Trece regresó a su trabajo tras más de dos años en lo que se ausentó por la pandemia y no obtuvo los resultados esperados en audiencia.

"Como siempre obviamente es una expectativa porque venía esperando, empezaron más tarde y nosotros estamos ahí desde marzo. Pero super contento, cuando terminamos el programa me gustó mucho, estaba conforme con el programa", respondió Kusnetzoff ante una consulta del notero de LAM. Y añadió: "Vos sabés cuando hacés un buen programa, estaba contento. Yo sé lo que genera Mirtha, no desconozco".

Kusnetzoff reconoció que estuvo contento porque sintió que su programa fue de calidad, más allá del resultado reflejado en las mediciones de rating. "Se dio que fue buenísimo y me alegro. Tengo respeto también, es Mirtha en la televisión. Me tocó a mí competir pero se lo que es, lo reconozco. Admiro que siga ahí al frente, que siga. Igual, contento de ganar, no te voy a mentir", agregó el conductor de PH, Podemos Hablar. Y cerró: "No miro a la competencia, de verdad. Miro el rating, voy mirando a ver... para ver qué funciona y qué no. Voy chequeando por dónde va".

Las palabras de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión

"Con mucha alegría, felicidad, emoción. Tengo muchas ganas. Pero, después de dos años y medio sin estar al aire, cuesta un poco la vuelta. También tengo miedo", comenzó su descargo la viuda de Daniel Tinayre sobre su primer programa de su ciclo en 2022. Y agregó: "Sí, siempre me pasa. Pienso, ¿Me acordaré de los nombres? Es mucha responsabilidad. Además quiero verme bien, mona, joven y estar alerta a todo".

La conductora de 95 años destacó que una vez que se encienden las luces de su estudio de TV ya se siente cómoda, a pesar del tiempo que pasó desde su última experiencia como presentadora. "Esto es como andar en bicicleta, aunque pase mucho tiempo sin practicar, nunca se olvida. Además, a mí me da mucho placer hacer mi trabajo. Siempre que volvía en el auto, después de hacer el programa, pensaba: 'Qué bien que mi cerebro responde', porque hacer esto me da felicidad", reconoció la diva.