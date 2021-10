Andy Kusnetzoff cruzó a Ivana Nadal por ser antivacuna: "La gente se está muriendo"

El caliente momento en vivo entre Andy Kusnetzoff e Ivana Nadal en Telefe por sus diferentes posturas en cuanto a las vacunas por la pandemia de coronavirus.

En PH, Podemos Hablar (Telefe) se vivió otro momento muy tenso y caliente durante el programa de televisión del pasado sábado 16 de octubre entre el conductor Andy Kusnetzoff y una de las invitadas, Ivana Nadal. Todo comenzó cuando, en pleno debate por la pandemia de coronavirus, el periodista se refirió a las permanentes críticas que recibió ella a nivel mediático y en las redes sociales por su insólita postura pública de no vacunarse y hasta por su casi negación en Instagram (@ivinadal) de lo que estaba ocurriendo en el mundo con esta enfermedad.

Entonces, la modelo, presentadora y actriz de 30 años se defendió: "Acá lo que es raro es que otro opine de tu forma de ser y de hablar. Si vos no estás de acuerdo con la forma en que opino está perfecto, no lo escuches y sacale poder. ¿Para qué lo ponen en todos los medios si no creen en eso? Fue raro”. Sin embargo, casi al instante reconoció: "Entiendo que dije un montón de cosas que podían lastimar a un montón de personas, y no era mi intención. Si a mí me venían con esto antes de que yo piense como pienso, hoy seguramente hubiese reaccionado de una manera agresiva”.

El cruce tenso entre Ivana Nadal y Andy Kusnetzoff en PH por las vacunas del coronavirus

Sin embargo, en plena explicación de ella, el conductor de PH (Telefe) irrumpió y fue contundente: “Si vos decís que el barbijo genera sensación de ahogo y que respiren aire puro, yo puedo pensar ‘ok, respeto la opinión de Ivana’, pero después tenés que tener en cuenta que hubo más de 100 mil muertos por Covid y está comprobado que el barbijo es importante, entonces... Un tema es que te guardes la opinión y otra que salgas a hablar de las vacunas y el barbijo cuando desde el Estado y entre todos estamos tratando de generar conciencia. ¿Se entiende?”.

No obstante, ella contestó y continuó firme con su polémica posición al respecto: “Lo recontra entiendo y por eso me bajé de hablar de ese tema, de todo lo que puede llegar a lastimar a la gente. En lugar de decir ‘no usen el barbijo’, digo que si tienen un rato para ponerse al sol y respirar les va a hacer bien. Confío más en mi sistema inmunológico que en una vacuna... Eso es verdad y yo lo banco, pero no dije que vos tenés que confiar en lo que yo te estoy diciendo”.

“Si en el medio de una campaña de vacunación en donde la gente se está muriendo, vas a un asado y decís ‘che yo quiero esto’ es una cosa, pero si salís a decirlo por las redes...”, insistió Andy Kusnetzoff, a lo que Ivana Nadal reaccionó: “Yo lo pensé mucho. Entiendo que lo que se escucha más fuerte es el grito del enojo y los medios de comunicación masiva que ponen este mensaje y dicen ‘hay que matar a esta piba’. Pero yo no estaba hablando de alguien, sino de mi experiencia. Me dicen ‘bueno, tenés que ser consciente de lo que comunicás’, y yo comunico lo que creo también. En realidad, tiene que ser consciente el que escucha de tener una libre expresión y ver si esta mina está loca o no y qué toma de eso”.

“¿Por qué tengo que crear un personaje por si al otro le molesta?", intentó justificarse la joven invitada que trabajó en TyC Sports, entre otros, y que tiene más de 2.6 millones de seguidores en Instagram, por lo cual su palabra suele tener allí un rebote importante. Y siguió: "El ruido que se escuchaba más fuerte era el de la gente a la que se le había muerto alguien por Covid y creía que era así. Después, en los mensajes directos que me llegaban, había agradecimiento de millones de personas, algunas a las que se les había muerto un familiar, los papeles decían cualquier cosa y no era clara la información. Entonces, hay gente que necesita que alguien sea vocero de esto”.

Ivana Nadal tuvo varios contrapuntos en PH, por Telefe.

“Entiendo que en los medios no se da toda la información y la verdad es que hay personas que podemos pensar diferente. Yo no me agarré Covid, no me enfermo hace dos años y no voy a dejar de compartir que si yo me siento bien quiero que te sientas bien”, argumentó al instante. “¿Te vacunaste, Ivi?”, quiso saber el líder del programa. “No”, respondió ella.

“Hay un montón de gente que estudia biodecodificación y neurocientíficos que avalan todo lo que estoy diciendo", profundizó ella. A su vez, la exnovia de Joaquín "Pollo" Álvarez agregó: "Yo no hablé desde el ‘me fumo uno y digo boludeces’. El porro, primero que no te hace decir cualquier cosa, no es que quedás como en una... La verdad, no me parecía tan grave. Cuando me di cuenta de que había mucha gente lastimada, dejé de dar ese mensaje. Lo que pido es que cuestionen un poco la información que te viene de afuera, la experiencia externa. Está bueno transitar lo propio y tener una opinión formada”.

De cualquier forma, Andy le retrucó nuevamente: “Está bien que podés decir que estás estudiando la forma en la que las enfermedades tienen que ver con las emociones, pero por ahí no todas...”. Allí, Ivana le devolvió que “todas las enfermedades se pueden biodecodificar, o sea, se pueden trabajar internamente”. Entonces, Kusnetzoff le dijo: “Bueno, pero por ahí digo que si vos con más humildad decís ‘che, yo estoy investigando esto que es un punto de vista, averigüen’ es una cosa, pero otra es decir ‘todas las enfermedades son...’”.

Sin embargo, para terminar con ese momento álgido, Nadal opinó que “eso es subestimar a la gente también". Y sentenció: "Porque yo diga algo, la gente no se va a dejar de vacunar, y si lo hacen es un a decisión de ellos. Al principio estaba enojada porque la locura de los medios en contra mía empezó estando en cuarentena, que yo también estaba encerrada y preocupada, y se pusieron en contra. Y yo hablaba del amor, de que trabajes en vos. Es protegerse uno para, de alguna forma, poder enfrentar la vida de una manera más sana”.