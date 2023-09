Andy Kusnetzoff confirmó lo que todos pensaban: "Cosas hay que probarlas"

El conductor de PH, Podemos Hablar se confesó en el diván de Verónica Lozano. La revelación de Andy en la previa de su regreso a Telefe.

Andy Kusnetzoff vuelve a Telefe con PH, Podemos Hablar el próximo sábado y adelantó los cambios que tendrá el ciclo en su nueva temporada. El conductor visitó Corta Por Lozano y participó de la clásica sección del programa, "El Diván de Vero" y confirmó lo que todos pensaban.

"Yo creo que va a volver en algún momento; estamos viendo. Hay un montón de charlas paralelas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas", había indicado Andy cuando el regreso de PH aún era una incógnita. Por ese entonces, trascendió que la vuelta del ciclo a la pantalla era un hecho, pero se especulaba que sería recién en 2024. Todo cambió a principios de agosto, cuando Kuarzo, la productora, y Telefe definieron que la nueva entrega se estrene en septiembre.

En diálogo con Vero Lozano, Kusnetzoff se mostró muy entusiasmado con su vuelta a la TV. "Me puse contento porque muchos me preguntaron cuándo volvía. Viene renovado, siempre", reveló la figura de Urbana Play y compartió detalles de los cambios que tendrá el ciclo.

"Hay nuevas secciones y cosas... siempre está basado en algo que es la estructura y la base del programa. Y todos los años tratamos de ponerle cosas nuevas, que te hagan ver tu propia historia desde otro lado, conectarte desde algún lugar", precisó Andy, y anticipó: "Va estar bueno".

Sin embargo, también aclaró que todavía están cerrando algunos detalles y probando las novedades. "Hay una que todavía no la probamos y tengo que ir mañana. Las cosas hay que probarlas, muchas funcionan y otras no. Al toque me doy cuenta si algo funciona".", señaló.

Pero PH, Podemos Hablar no es la única novedad laboral para el conductor de Perros de la Calle, pues muy pronto debutará en teatro. Andy Kusnetzoff será el próximo protagonista del unipersonal Las Cosas Maravillosas bajo la dirección de Mey Scapola, en el Multiteatro.

Vuelve Andy Kusnetzoff con PH, Podemos Hablar: quiénes serán los primeros invitados

PH, Podemos Hablar es un ciclo de televisión basado en charlas entre Andy Kusnetzoff y famosos invitados, que llegó a la pantalla de Telefe en julio del 2017. El ciclo se volvió popular por el espíritu relajado que lo caracteriza y las íntimas revelaciones que hacen los entrevistados. De esa manera, hay mucha expectativa por el estreno de la edición 2023 del programa y la noticia del primer confirmado generó repercusión en las redes sociales.

Un medio abocado al espectáculo nacional dio a conocer quién es la figura de la música nacional que está confirmada para ser parte de la primera emisión de la nueva temporada de Podemos Hablar y también reveló quiénes serían las demás celebridades que la producción tiene en mente. Abel Pintos será el invitado estrella de Kusnetzoff, La Pavada de Crónica.

El cantante de hits como La Llave es una de la figuras de Telefe y es uno de los jurados de Got Talent Argentina, el reality show conducido por Lizy Tagliani que se convirtió en el programa con más rating de la televisión. Además de Abel, los nombres que el equipo de PH tendría en mente para el primer programa serían Nicolás Occhiato, Diego Leuco y Valeria Mazza.