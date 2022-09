Andrea Politti usó el archivo y chicaneó a Marcelo Tinelli: "Me copió"

La conductora y actriz Andrea Politti le envió un picantísimo mensaje a Marcelo Tinelli y el programa de entretenimientos Canta Conmigo Ahora, con un sorprendente uso del archivo.

En el marco de la presentación de la nueva obra que la tiene como protagonista, la comedia Tijeras salvajes, Andrea Politti habló de su recorrido como conductora de televisión y le envió un filoso comentario a Marcelo Tinelli y el programa Canta Conmigo Ahora (El Trece): "Me copió".

Invitada al magazine Socios del Espectáculo (El Trece), la actriz habló de su labor como conductora de varios ciclos de la señal, entre los que se destaca Cuestión de Peso, y reconoció: "Siempre me gustó trabajar lo social. La conducción me dio una frescura que me permitió fijar mi esencia como Andrea Politti".

Pero luego, Politti aprovechó para hablar de Canta Conmigo Argentina, el programa que condujo en la emisora del Grupo Clarín en 2009. y aplicando el archivo lanzó una fulminante chicana contra Tinelli: "Yo hice Canta Conmigo Argentina. Ahora hicieron Canta Conmigo Ahora". Con el estudio enardecido por la noticia, Rodrigo Lussich añadió un picante: "Es más o menos parecido".

"Era con famosos. El canal lo amó muchísimo a ese programa, nos divertimos. Ahora bien, yo salía con la cabeza dada vuelta porque había algunos que desafinaban", explicó Politti, muy divertida. Acto seguido, una de las panelistas del ciclo le preguntó: "¿Vos decís que se inspiraron en este programa?". Y, categórica, la actriz y conductora arremetió: "Creo que, prácticamente, Tinelli me copió. Este es el titular".

Acto seguido, aclaró que se trataba de una broma. "Con Marcelo he trabajado y tengo una excelente relación", cerró luego de alterar el estudio de El Trece con su hábil uso del archivo para exponer a "El Cabezón".

Cómo será Tijeras salvajes, la nueva comedia de Andrea Politti

Tijeras Salvajes, escrita por Paul Portner, es una de las producciones más populares del mundo, con muchísimo humor, improvisación y una trama atravesada por el misterio. La locura explota cuando en el departamento de arriba de un extravagante salón de belleza, Isabel Pratt, la famosa pianista, es misteriosamente asesinada y todo el mundo muere por saber ¿Quién fue? Al parecer, el público será la clave para saber la respuesta. La obra se completa con las actuaciones de Diego Reinhold, Mario Pasik, Alejandro Muller, Galo Hagel y la participación especial de la actriz Linda Peretz, con dirección a cargo de Manuel González Gil.