Andrea Del Boca reveló que le encantaría ser la coach de Cristina Fernández de Kirchner.

Invitada al ciclo Fantino a la tarde (América TV) Andrea Del Boca respondió uno de los mayores misterios sobre su carrera que gira en torno a su relación con la Vicepresidenta Cristina Kirchner. Según rumores, habría coacheado a la esposa del fallecido Néstor Kirchner; cosa que negó rotundamente aunque admitió: "Sería un honor porque, realmente, yo la admiro como política, como líder, la respeto".

“Por la memoria de mi padre, la verdad es que nunca. Sería un honor porque, realmente, yo la admiro como política, como líder, la respeto. Lo he dicho un montón de veces, pero siguen insistiendo ¿Vos creés que la doctora necesita de alguien que la coachée? Con la cantidad de años y de experiencia que tiene. Yo creo que no. Tiene años de ser diputada, de política, es un animal. No se puede subestimar su capacidad de oratoria”, expresó Andrea, ante una mirada seria de Alejandro Fantino.

Acorralado, Fantino solamente atinó a responder: "Yo creo que todo político en el mundo tendría que ser coacheado. Y vos sos una profesional en esto". Picante y con fuerte convicción en sus palabras Andrea replicó: “En los momentos que acompañé, tenían que ver con temas sociales, los cuales creo, defiendo. Y creo que mi rol como artista es, a través de lo mío, que es la ficción, no es enseñar pero sí acompañar”.

“Desde Celeste, en el año 1991, que fue la primera telenovela que trató el tema del sida, después en Antonella se trataba el tema del cáncer de útero, en Perla Negra se trataba el tema del trasplante de médula ósea, el cáncer de mama. De alguna manera, la ficción representa la realidad, la vida cotidiana, entonces no podés estar excluido y contar una historia separado de lo que pasa porque el público se tiene que reflejar en esos personajes”, añadió la actriz reconocida por su labor en decenas de telenovelas, series de televisión y obras teatrales.