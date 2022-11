Analía Franchín, sacada contra Laura Ubfal y Telefe: "Me rompe los huevos"

Analía Franchín estalló de furia contra Laura Ubfal y la trató de hipócrita. El duro descargo.

Analía Franchín explotó contra Laura Ubfal por una situación vinculada al feminismo y el trato hacia las mujeres, a raíz del repudiable gesto de Walter "Alfa" con Coti. En medio de un móvil, la exparticipante de Masterchef Celebrity la criticó duramente por sus dichos en El Debate de Gran Hermano. "Están lastimando a una causa justa y noble", lanzó.

Franchín fue interceptada por el móvil de LAM por América TV, y allí expuso qué fue lo que le molestó de su colega que también trabaja en Telefe. "Yo creo que está usando mal el feminismo en Gran Hermano. Todo bien con Laura, muy feminista y todo, pero como si fuera del aire hablara maravillas de todas las mujeres del medio, dale", expresó.

Luego atinó a abandonar el móvil, pero el periodista la frenó. "Me rompe los huevos que haya tanta hipocresía, loco. ¡Me rompe los huevos! Todos quieren ser políticamente correctos, apagan las cámaras y es todos con todos. Dale", consideró la panelista del programa de Georgina Barbarossa, quien en paralelo se encuentra en medio de una interna con el canal ya que se ausentará dos meses por irse de vacaciones.

La respuesta de Laura Ubfal a Analía Franchín

"Si querés te muestro la cantidad de mensajes que tengo de chicas jóvenes agradeciendo lo que digo en El Debate", le dijo la periodista de espectáculos al movilero de LAM. Además, fue contundente a la hora de referirse a los dichos de Franchín: "No sé de qué habla. No tiene nada que ver una cosa con la otra".

En última instancia, intentó poner paños fríos a la situación caldeada con la panelista de A La Barbarossa. "Todo bien, yo no voy a hacer una guerra con Analía. Ella piensa distinto que yo, todo bárbaro, no hay ningún drama", concluyó Ubfal.

Laura Ubfal le respondió a quienes quieren cancelarla

Laura Ubfal estuvo en el ojo de la tormenta luego de algunas actitudes que fueron criticadas por los seguidores de Gran Hermano, a tal punto de que juntaron firmas para despedirla del panel del debate que se emite por Telefe. Frente a esta situación, la periodista de espectáculos habló sobre este tema y apuntó contra la gente de Twitter.

"No se dieron cuenta que el juego es adentro, yo estoy afuera. Si me quieren mandar a placa, no van a poder. Es ridículo", expresó en diálogo con el móvil de LAM, el programa que conduce Ángel De Brito por América TV. Más de 25 mil personas firmaron en la plataforma Change.org para echarla de Telefe.

"Es divertido también. Muchos quieren ser famosos a través de Twitter, algunos son divertidos y otros son agresivos, buscan odiar", consideró la polémica periodista que en paralelo conduce su ciclo en Gossip por Net TV. "Lo interesante de Gran Hermano es debatir, analizar, pelearnos bien por el contenido. Yo no odio a nadie, no se lo que es odiar. Los que miran el reality se lo toman personal", agregó Ubfal.

En última instancia, se mostró desconcertada por "tanto odio contra la gente". Ángel De Brito, su colega, se había expresado con respecto a esta situación. "Acá estoy viendo la petición de la que estoy absolutamente en contra. No solo porque no me gusta que jodan con el trabajo, sino que me parece injusto", dijo.