Analía Franchín confesó su miedo más profundo: "Me da terror"

Analía Franchín confesó la fobia que la persigue desde hace años y cómo trató el tema en terapia.

Analía Franchín reveló el gran temor que la persigue desde hace años. La panelista suele abrirse bastante sobre su vida personal y exponer sus inquietudes, miedos y ansiedades. Esta vez, lo hizo sobre un tema del que nunca antes había hablado.

Al hablar sobre su relación con Sebastián Eskenazi, Franchín contó por primera vez cuál es el miedo más fuerte que tiene en relación a su vínculo. Además, confesó que es un tema muy delicado para ella y que incluso lo charló en terapia.

A diferencia de muchas parejas de su generación, a Analía la aterra la idea de dar un paso adelante. "No estoy casada. Legalmente no estoy casada porque me da terror el matrimonio. Funcionamos como tal, pero no estamos casados", explicó sobre su relación con Eskenazi en diálogo con la revista Pronto.

A pesar de que están juntos hace 16 años, Franchín tiene muy en claro que el matrimonio es lo que menos quiere para su relación. En este sentido, la mediática explicó que lo que la asusta es "la formalidad". "Prefiero tener que luchar la relación día a día. No relajarme y decir: 'Total, ya es mío'", reflexionó Analía.

Además, confesó que años atrás estuvo a punto de casarse con otro hombre y se arrepintió. "Ya tuve un intento de matrimonio con un exnovio, con quien teníamos la iglesia. Fuimos a las charlas, teníamos la fecha, el catering y el salón pago. Pero suspendí todo y le dije que podíamos continuar la relación pero no me animaba a casarme", se sinceró.

La actriz también contó que cada vez que va a un casamiento siente angustia y que ha tratado el tema en terapia. "Supongo que tiene que ver con esta cosa de no sentirme claustrofóbica. Lo mismo que me pasa cuando estoy encerrada en un avión y me da terror", declaró.

Afortunadamente, Sebastián tampoco tiene la expectativa de casarse. "Nunca me lo propuso. Siempre dijimos que no era nuestro plan. Cuando me conoció, me dijo: 'Yo busco una compañera de vida' y realmente me convertí en eso. Somos muy compañeros y eso excede cualquier papel", cerró Franchín.

Analía Franchín reveló cómo conoció a su pareja

Analía y Sebastián se conocieron en una noche, a través de amigos en común: un evento social en la casa de Jorge "Corcho" Rodríguez, el esposo de Vero Lozano. Según la periodista, fue "un flechazo instantáneo" a pesar de que esa misma noche ella estaba con una amiga y el plan era presentársela a Sebastián.

“Solo iba por una amiga que estaba soltera y sabía que iba a haber otro soltero, como una cita a ciegas”, contó Franchín en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). Sin embargo, apenas lo vio en la fiesta se sintió atraída. “Fue muy genial porque en esa casa, había una hilera de luces que justo le daba en la cabeza a Sebastián y yo lo vi y dije: ‘Es el enviado’, te juro. Me di vuelta y le dije a mi amiga: ‘Olvidate, este es mío’”, recordó.