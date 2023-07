América TV le dio la peor noticia a Flor de la V: la conductora de Intrusos, contra las cuerdas

Mientras Flor de la V se ausentó de Intrusos por estar de vacaciones, se filtró la peor noticia para la conductora en América TV.

Flor de la V no está al frente de la conducción de Intrusos desde hace varios días y es porque se tomó unos días de vacaciones junto a su familia. En este contexto, América TV no le dio la mejor de las noticias tras haber sido reemplazada por Marcela Tauro, quien normalmente trabaja en el ciclo de espectáculos como panelista.

Desde el 2021 que Flor de la V se convirtió en conductora de Intrusos, programa de espectáculos históricamente a cargo de Jorge Rial aunque años posteriores hubo caras distintas como Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, ambos actualmente en Socios del Espectáculo por El Trece. En este momento de su vida se tomó unos días de vacaciones para luego volver con todo.

Sin embargo, hubo una noticia desalentadora para la actriz y conductora de 48 años. Marcela Tauro tomó las riendas de Intrusos estos días con números que nadie imaginaba: el rating del ciclo mejoró notablemente bajo su presencia, mejor que en los dos años de Flor de la V, con picos de 4,9 puntos.

No solo eso, sino que tuvo el rating más alto en tres años: desde el 30 de noviembre de 2020, cuando conducían Pallares y Lussich. En la jornada del jueves 13 de julio, le ganó a Pasaplatos Famosos, cuya presentadora es Carina Zampini y se emite por El Trece.

Tinelli pateó el tablero: América TV anunció drásticos cambios en la programación

Marcelo Tinelli llegó a América TV como gerente artístico y no dudó en tomar una decisión que afectó a unos de los históricos programa de al señal. Pese a las críticas que recibió la gestión del expresidente de San Lorenzo en el canal de aire, el directivo no dio el brazo a torcer y la renovación de la programación será una realidad.

Aunque semanas más tarde de lo planificado inicialmente, el próximo 17 de julio comenzará El Diario de Mariana (DDM), el mismo formato que la conductora tuvo durante años en El Trece. El magazine irá a partir de las 14.30 y está previsto que dure un poco menos de dos horas, más precisamente una hora cuarenta y cinco.

De está forma, Intrusos comenzará más temprano (12.30). El nuevo horario estaba decidido hace varias semanas, pero se postergó por las demoras en el comienzo del ciclo de Mariana Fabbiani. De hecho, Héctor Rossi se despidió del programa que conduce Flor de la V porque no podía acoplar sus otros trabajos con el nuevo esquema.

De acuerdo a lo informado por Jorge Rial, las demoras en DDM se debieron a que las autoridades no estaban conformes con los pilotos. "Complicados los debut en América TV. Se atrasó una semana el estreno de Mariana Fabbiani. No conforman los pilotos y no le pegan a la escenografía", indicó el conductor de C5N en su cuenta de Twitter. No obstante, parece que la producción encontró la solución a los problemas y el canal ya informó la nueva programación de las tarde en sus redes sociales: "TARDES PODEROSAS EN LA PANTALLA DE AMÉRICA TV". Por lo que Intrusos irá a las 12.30, DDM a las 41.30 y A La Tarde a las 16.15.