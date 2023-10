América TV: dos figuras del canal no se pueden ni ver y arde la interna

Filtran la interna inesperada entre dos figuras de América TV que mantienen una tensa relación. De quiénes se trata.

América TV es un canal de televisión abierta en Argentina que tiene como gerente artístico a Marcelo Tinelli desde marzo de 2023. Dentro de la grilla de programación, se encuentran varios programas con figuras en la conducción de los mismos, pero parece que hay una interna detrás entre dos de ellas y los detalles fueron revelados en las últimas horas. "Se sacan los ojos", indicaron.

Es frecuente que en el mundo de la televisión y el espectáculo existan diversas internas que a veces quedan en segundo plano y otras es inevitable que aparezcan. En este caso, en América TV ocurrió un episodio polémico que filtró Marina Calabró en su columna en Lanata Sin Filtro, ciclo que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre.

Las protagonistas de esta feroz pelea son Karina Mazzocco, conductora de A La Tarde; y Mariana Fabbiani, quien desembarcó hace poco tiempo con El Diario de Mariana. "Se sacan los ojos para ser el tercer programa más visto", sostuvo Calabró. Cabe recordar que por la llegada de Fabbiani al canal, Marcelo Tinelli tuvo que modificar el horario de Mazzocco, decisión que no cayó para nada bien.

"La cosa está tensa, por ahora la producción de Mariana no se engancha, pero Mazzocco tiene la sangre en el ojo", añadió la periodista de espectáculos. La conductora de A La Tarde viene de tirarle un palito a su colega en pleno vivo mientras discutían con su panel sobre los cambios de horarios en la grilla de los programas. "Eso es fundamental en la tele. Cómo te entregan... y cómo entregarse ¿no?", lanzó sin tapujos en una de las emisiones.

Ángel de Brito contó la verdad de la interna en Intrusos

El periodista es una de la figuras principales de la señal que tiene a Marcelo Tinelli como gerente artístico. Su ciclo suele ser lo más visto del canal y el pasado martes consiguió una entrevista con Susana Giménez. Justamente el reportaje con la diva fue lo que desató un nuevo capítulo en su enfrentamiento con la conductora.

Este miércoles Flor presento la nota que ella le realizó a Susana y de manera indirecta remarcó que la entrevista de Ángel no fue en vivo. "Habló con todos los medios, hizo toda notas grabadas. No dio una sola nota en vivo, ni una, todas notas grabadas y después se fue a comer, porque a las 8 tenía una comida en la casa. 8:05 ya estaba en su casa", remarcó la presentadora.

A pesar de que la líder de Intrusos no nombró directamente a LAM, ni afirmó que la nota que De Brito realizó había sido grabada previamente, dejó en evidencia los falso vivo que realiza el conductor los días que necesita llegar a grabar el Bailando 2023, "Con razón, la quieren tanto a Flor jajajajajajaja", escribió el periodista en Twitter en el video del fragmento. De inmediato, una usuaria le cuestionó al conductor su enojo: "Comiste de tu propio veneno @AngeldebritoOk, vos haces lo mismo así que no jodas". Pero Ángel no dudó en responderle y de paso dedicarle un palito a su colega: "Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la V".

Luego, otra persona consultó su LAM era grabado, y el conductor aprovechó para revelar la interna que existe en Intrusos: "LAM va en vivo todos los días, en el conductor no falta cuando se enoja con Tauro". Además, retuiteó mensajes en contra de De la V. "En el programa de Mazzocco cuando era PANELISTA le daba con un caño todos los días"; "Igual se notaba que era grabada ,el tema que la seudo conductora Florcita solo lo recalca porque es re mala leche, de forra nomás", fueron algunos de los posteos que replicó.