América TV: a Eliana Guercio le dio un "síncope" en pleno móvil de LAM

La esposa de Chiquito Romero sorprendió a todos en vivo. Eliana Guercio y una inesperada revelación sobre una de las noticias más comentadas de los últimos días.

Eliana Guercio protagonizó un momento desopilante en LAM. Es que la esposa de Chiquito Romero, arquero titular de Boca Juniors, aseguró haber sufrido un "síncope" cuando escuchó los rumores de romance entre Guillermina Valdés y uno de los arqueros del conjunto "xeneize".

“Me dijeron ‘el arquero de boca’. Me dio un síncope, pero después dije ‘qué suerte’”, aseguró Eliana Guercio, haciendo el acting de un momento que pudo haber sido tenso ya que uno de los arqueros de Boca es su marido. Sin embargo, el protagonista no es Romero sino Javi García.

Al respecto, Eliana Guercio agregó: "Se me paró un poco el corazón. Justo en este momento que estamos tan hermosamente bien. En el laburo, los chicos, todo hermoso”. Lo cierto es que los rumores de romance entre Guillermina Valdés y Javi García, por el momento, tampoco se confirmaron. Sin ir más lejos, la ex de Marcelo Tinelli aseguró en las últimas horas que no tiene novio.

Tinelli no lo puede creer: el video de Guillermina Valdés con un jugador de Boca

Guillermina Valdés fue relacionada en los últimos días junto a una figura del plantel de Boca Juniors. Tras su separación de Marcelo Tinelli, la actriz fue vinculada (también) con Santi Maratea. Sin embargo, salió a la luz un video que confirma el encuentro de la protagonista con uno de los futbolistas referentes del equipo "Xeneize".

Bajando de un auto color negro, Guillermina Valdés fue captada por los paparazzis despidiéndose de Javi García. Éste es el arquero suplente de Boca Juniors y una pieza importantísima en el grupo comandado por Hugo Benjamín Ibarra. Si bien no se vio la cara del jugador, es este mismo modelo de auto el que suele llevar a Casa Amarilla cuando se presenta a entrenar.

En tanto, Guillermina Valdés salió a responder los rumores que la vinculan sentimentalmente con Javi García. "Buen día. Ya vengo respondiendo desde el viernes. No tengo novio. Gracias por leerme", sentenció la expareja de Marcelo Tinelli, quien no afirmó ni negó un posible acercamiento sentimental con el referente de Boca Juniors.