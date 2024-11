América a punto de confirmarle la peor noticia a Marcelo Tinelli: "Corren peligro".

Marcelo Tinelli apostó todo y, tras muchos años de trabajo en El Trece, decidió cambiar de rumbo y empezó a trabajar en América TV. De esto ya pasaron dos años y varios proyectos que no causaron el impacto esperado, por este motivo, salió a la luz una dura decisión que el canal habría tomado con el conductor.

Aunque si bien el rol que cumple ahora Tinelli es de gerente de contenidos, tuvo otros roles en el canal que no dieron los resultados esperados. Por ejemplo, la última edición del Bailando que él mismo condujo no logró superar a la competencia, como así tampoco lo está haciendo la nueva edición del Cantando 2024. En este marco, Jorge Rial en Argenzuela contó qué está pasando con el conductor.

"Ayer el cantando tocó definitivamente fondo", empezó por revelar Rial. Luego, fue determinante: "En la nueva etapa de cambios, que se viene en América, la continuidad de los productos de Marcelo Tinelli corren peligro. Solo cuenta con el respaldo de Vila, que solo quedaría como presidente y relegado de las decisiones de programación".

Marcelo Tinelli contó que perdió un hijo: "Fue un momento de infierno"

Marcelo Tinelli abrió su corazón y reveló el doloroso momento que le tocó atravesar con su primer hijo. El famoso conductor brindó una entrevista en donde tocó temas personales y terminó por contar que perdió un bebé durante su matrimonio con Soledad Aquino.

En diálogo con Dante Guebel en La Divina Noche de Dante, Tinelli se mostró con las emociones a flor de piel y tocó un tema al que no suele referirse públicamente ya que le causa mucho dolor. Precisamente, se refirió a la muerte de su primer hijo, quien falleció durante el embarazo cuando el tiempo de gestación ya estaba bastante avanzado.

"El peor momento de mi vida, el infierno, fue cuando perdimos un bebé antes de que naciera, con Sole. Yo no lo hablado mucho, pero perdimos un bebé de ocho meses", empezó por contar con gran pesar. Asimismo, sumó: "Era mi primer varón, que hoy tendría 38 años y salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta".

Así, sin ánimo de ahondar en detalles, continuó: "Para mí fue un momento de infierno. Tuve a mi hijo en brazos, muerto". Luego, recordó que algo similar le tocó vivir con su hijo menor: "Lorenzo, mi último hijo, nació de ocho meses porque la placenta, no se qué pasa y el médico dijo 'vamos a sacarlo antes'. Yo perdí un hijo de ocho meses con Sole y creo que nos marcó a ambos".

La exfigura de Showmatch que se animó a contar el drama de su infancia

"A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares. Decir: ‘¡Esto existe y está pasándome a mí!’ Y cuando te das cuenta, ya no es fácil salir… No es fácil. Más aún, y entre tanto, cuando papá estaba luchando por vivir", comentó Denise Dumas sobre lo que vivió en una relación amorosa. Y sumó: "Hay situaciones que empiezan a naturalizarse. Otras que empiezan a esconderse. Y otras por las que te jurás dar batalla una y otra vez. Alguien que te lastima no te ama. Y tampoco está bueno que lo ames. Hay que salir de ahí. Yo era una mujer lastimada. Era muy poquita cosa. Con mínima autoestima y sin posibilidad de escapar".