Alfredo Casero se dio vuelta y escrachó a Viviana Canosa: "Me chupa un huevo"

Lejos de mostrarse complaciente ante Viviana Canosa, el comediante macrista le soltó la mano en medio de una entrevista. Tensión en Viviana con vos (A24).

Viviana Canosa pasó un momento de máxima tensión al aire de Viviana con vos (A24) cuando Alfredo Casero -invitado a su programa- le soltó la mano, la escrachó en vivo y desmanteló sus operaciones mediáticas. "No nos importa si hacés 7, 8 o 4 puntos de rating", sentenció ante una Canosa desorbitada en sorpresa.

Tras presentar a Alfredo Casero y vanagloriarse por estar liderando la franja horaria, Viviana Canosa recibió un golpazo inesperado del invitado, quien le soltó la mano y estalló en su contra. "Cada vez que hay uno que dice 'hemos ganado la franja, gracias, hicimos dos puntos de rating...'", aseveró Casero. Acto seguido Canosa empezó a tartamudear, trató de interrumpirlo y el comediante macrista siguió: "A nosotros que somos la gente común nos chupa un huevo. No nos importa si vos hacés 7, 8 o 4".

"No sé. A vos te está eligiendo ahora la gente porque decís cosas que le interesan", se defendió Canosa. "A mí el número no me importa. Personalmente, lo que pase dentro del ámbito televisivo me importa un pedo", contraatacó Casero. Disgustada, Canosa le respondió: "Sí, me queda claro".

Alfredo Casero desmanteló las operaciones de Viviana Canosa

Incomodando aún más a Canosa, Casero desmanteló las operaciones que ella, en su programa de actualidad por A24, suele cubrir. "Poniendo un graph con los muertos que van habiendo por Covid también la gente los ve. Por miedo la gente ve la televisión. Están apuntando a la persona mayor que se pasa todo el día con la televisión puesta y que no hace más que recibir cosas terribles que hacen que la gente cada vez se enferme más. Yo me reconozco como gente mayor", criticó el ex Cha, Cha, Cha.

Tratando de buscar un momento de complicidad Viviana Canosa también se reconoció como persona mayor y expresó "somos unos viejos chotos", Tajante, Casero la corrigió: "No. Yo viejo choto no soy ni en pedo". A continuación, Canosa intentó congraciarse con un polémico "chiste" homofóbico: "Si Espert te quiere dar".

Cerrando el tenso episodio, Canosa lo increpó: "¿Qué me dijiste por lo bajo?". "Usted también está bárbara. Como para tomarse un veneno", arrojó Casero. "Estás guapo", afiló la conductora humillada por un invitado afín a sus ideas.