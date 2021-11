Alfredo Casero cruzó al Turco Asís en vivo: "Viejo payasón"

El actor fue invitado al programa de Viviana Canosa en A24 y destrozó al analista político. Alfredo Casero, sin filtros contra el Turco Asís.

Alfredo Casero siempre se caracterizó por su verborragia y su manera un tanto violenta de expresar sus ideales opositores al Gobierno. Sin embargo, por momentos también denigra personas con nombres propios: en este caso, el atacado fue "El Turco" Asís, famoso analista político que se hizo muy popular en televisión gracias a sus apariciones en Animales Sueltos.

"Yo no puedo asegurar nada porque no soy un periodista y no me meto en eso, olfateo como una persona común, nada más. Parezco este viejo payasón, cómo es que se llama... Asís. Es un payasón, ahora se quiere hacer el señor. Le dio la matraca porque era lo más grande del mundo. Acá son todos boquetas", manifestó Alfredo Casero, generando la sorpresa de Viviana Canosa en su programa de A24.

Los dichos de Alfredo Casero contra "El Turco" Asís generaron controversia y malestar entre las personas que comparten y respetan la trayectoria y opinión del analista político. Una vez más, el actor y padre de Nazareno Casero (protagonista en Maradona: Sueño Bendito) se hizo noticia por su falta de respeto hacia otra persona. En este caso, fue el mencionado Asís.

Casero abandona al macrismo y se va con Milei

El humorista Alfredo Casero protagoniza uno de los que será el romance del verano: empieza a abandonar al macrismo y ya coquetea con los libertarios que son liderados por Javier Milei, la sorpresa de las PASO.

"MILEI SI", tuiteó el ¿ex? macrista sobre el candidato de La Libertad Avanza, que este fin de semana protagonizó el cierre de campaña en Parque Lezama. En las últimas elecciones viene de salir tercero.

Desde el partido le respondieron a Casero con mucho cariño: "Te esperamos el 14 en el Luna Park, Alfredo! Contamos con tu voto para dejar tercero al kirchnerismo. Abrazo grande", le contestaron en Twitter.