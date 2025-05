Alfredo Casero decidió contar lo que sabe sobre Julio Chávez.

Alfredo Casero se metió de lleno en la polémica entre Julio Chávez y Ricardo Darín. De hecho, opinó sobre la serie de El Eternauta y lanzó duras acusaciones contra Chávez, quien fue su compañero en Farsantes, la última novela en la que el creador de Cha Cha Cha formó parte del elenco.

Sobre El Eternauta, que fue la serie por la que se desató la interna entre Chávez y Darín, Alfredo Casero dijo: “Vi un pedazo, yo conozco la serie y a Darín no lo veo como eso, era otro tipo. Lo que vi no me…no me atrae, pero lo que vi no tenía nada que ver, me quedo con la historieta”.

“A Julio no lo quiero ni un car… Darín es mucho mejor”, agregó, al momento de posicionarse en la grieta que se generó en las últimas semanas. Su motivo tiene que ver con una apreciación personal de lo que fue su experiencia con Julio Chávez como compañero de elenco.

El pasado de Alfredo Casero como compañero de Julio Chávez: "No lo quiero"

Recordando la etapa en la que grabaron Farsantes, Alfredo Casero lanzó: “Nosotros estábamos haciendo una novela que era muy buena y era soportar a un tipo que hizo que los actores como Arana se fuera y arruinó mi último trabajo importante en televisión. Él lo sabe, fue el programa Farsantes y lo tuvimos que terminar… fue una cosa de camarilla y yo me traté de acercar un montón de veces, pero el desprecio y la manera como te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es y yo no lo veo tan grande a ese tipo”.

Alfredo Casero decidió contar lo que sabe sobre Julio Chávez.

“En honor a la verdad, no me olvido nunca lo que hizo, es muy importante para un artista como yo terminar bien un trabajo y realmente no me gustó. Tiene una forma muy peyorativa y baja de tratar a la gente, por eso no lo quiero”, cerró Casero, dejando en claro cuál es su veredicto sobre la personalidad de Julio Chávez cuando las cámaras se apagan.

Gerardo Romano destrozó a Julio Chávez por sus dichos sobre Ricardo Darín

Gerardo Romano decidió hablar sobre Julio Chávez y dijo todo lo que piensa sobre él. Todo se dio a raíz de los dichos de su colega sobre Ricardo Darín, a quien destacó por "la habilidad social" que tiene, dejando de lado sus dotes artísticos.

En diálogo con Conexión abierta, Gerardo Romano dijo sobre Darín y Romano: "Tengo admiración, no soy envidioso, de lo que más trato de huir es de esa codicia natural que propicia el neoliberalismo, que seamos explotadores, competitivos con el otro y lo excluyamos. Me parece un eufemismo para decirle a alguien que le fue bien por tu inteligencia para trazar relaciones y manejarte con las relaciones y que conseguiste, de un modo no del todo santo, el lugar que tenés".

Criticando directamente a Julio Chávez, Romano continuó: "Es un pensamiento para que lo diga un actor... debería meterse la lengua en otro agujero. No me parece adecuado, sobre todo con el estropillo que está haciendo el Eternauta. Si vos tenés la carrera de Darín decís, mirá, se terminó, no puede haber algo más esplendoroso. Lo más alto que hay en la Argentina es el Aconcagua, 6.900 metros, cuando resulta que estás arriba del Aconcagua tenés una montaña de 7.000 metros, el Everest y el tipo se sube. La verdad que esa sí que es una carrera".