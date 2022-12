Alfa y Marcos se cruzaron en medio de la tensión de Argentina vs. Países Bajos

Walter "Alfa" se ganó el odio de millones de fanáticos de Gran Hermano por su trato hacia Marcos.

Walter "Alfa", participante de Gran Hermano (Telefe), volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras un polémico gesto que tuvo hacia Marcos, uno de sus compañeros.

Si bien el hombre de 60 años es bastante querido por el público, esta no es la primera vez que llama la atención de los fanáticos del reality por la forma en la que trata a alguien. En esta ocasión, la situación ocurrió mientras estaban mirando el partido de Argentina contra Países Bajos, en el marco del Mundial Qatar 2022.

Una vez que terminó el partido y la Selección Argentina se consagró como ganadora, los participantes se abrazaron muy emocionados. En medio de ese festejo, Marcos intentó pasar su brazo por encima del hombro de "Alfa", pero el hombre le empujó el brazo con un gesto de rechazo. El joven salteño bajó la cabeza y se mostró sorprendido por su reacción y los usuarios de Twitter no tardaron en repudiar el momento.

"'Alfa' sacándole el brazo de mala manera a Marcos. Dios, ya no lo soporto más, necesito que se vaya de una buena vez", comentó una usuaria, y otra comentó que fue porque Marcos estaba mojado y no quería tocarlo. "Qué viejo antipatria. Si estás contento por la Selección de tu país, te chupa un huevo que alguien te moje", opinó otra persona.

"Qué mal educado y despectivo es. Y hay gente que lo banca a este soberbio de mierda", se quejó otra internauta, mientras otros opinaron que quienes criticaron ese gesto son "demasiado susceptibles" y que cada día "cancelan" a los participantes por cada mínima cosa que hacen o dicen.

La furia de "Alfa" contra Agustín en Gran Hermano

Agustín "Frodo" se convirtió en uno de los personajes más odiados de la casa de Gran Hermano. No solo los televidentes no lo soportan, sino que sus compañeros tampoco, en especial "Alfa", quien se desquitó apenas tuvo la oportunidad.

Todo comenzó cuando "Frodo" se fue a cocinar para él sin preguntar si alguien más quería comer, a diferencia de "Alfa" y Romina, quienes siempre cocinan para todos. "Agustín, cuando uno prepara, prepara para todos. Te comento porque ayer las pizzas vos las comiste, ¿okey? Entonces si preparás licuados, yo también estoy ahí y también está Romina", le reclamó el hombre.

"Cuando cocinamos, cocinamos para todos... no para uno, ¿escuchaste? Porque sino la próxima pizza, vos no comés. Preparate vos una pizza para vos solo, ¿está claro? Te lo digo porque ya me jode, me rompe las pelotas... Romina cocina para todos y vos comés dos o tres veces. Ayer comiste pizza como el mejor y yo comí dos porciones", siguió "Alfa", pero Agustín lo ignoró por completo.