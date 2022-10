Alfa se enojó con Gran Hermano y suplicó: "No me castigues"

El particanpte hizo un incesante pedido a Gran Hermano pero no fue escuchado. "Alfa" se quedó con las ganas por la reticencia de la producción del reality ante su reclamo.

Walter "Alfa" Santiago hizo un insólito reclamo a Gran Hermano mientras cocinaba, ya que tuvo una imperiosa necesidad de escuchar música. El participante del reality show sorprendió a demostrar cuán preciso era su pedido y la insistencia que le puso al mismo.

"Mandalo a la cocina, por favor. Mandame música a la cocina. No me castigues. Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada, mandame música acá por favor. ¿Por qué me castigás?", comenzó su pedido el participante salvado en dos ocasiones por sus compañeros. Y agregó: "Encima de que estoy haciendo pan, cocinando, no me mandás música a la cocina".

Alfa aguardó unos minutos para ver si Gran Hermano le daba play a la banda solicitada pero, al encontrarse con silencio como respuesta, volvió a intentarlo: "Mandame música, por favor. Los Abuelos de la Nada, marinero bengalí (en alusión a la canción No te enamores nunca de aquel marinero bengalí). Grande, ¿me puede poner música en la cocina?".

La insistencia del participante no tuvieron efecto en Gran Hermano, quien se mostró reticente a hacer de DJ en ese momento e hizo oídos sordos al capricho de Alfa, quien se quedó amasando en la cocina callado y dado por vencido.

La respuesta de Alberto Fernández a Alfa de Gran Hermano tras una fuerte acusación

"Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández a mi me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien", soltó Alfa dentro de la casa de Gran Hermano, por lo que la portavoz del presidente, Gabriela Cerruti, habló al respecto. "Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente Alberto Fernández por un participante del programa Gran Hermano que transmite Telefe nos vemos obligados a decir: el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido", expresó la periodista en Twitter.

El propio Alberto Fernández se pronunció sobre los dichos de Alfa en diálogo con C5N y soltó: "Si el que ataca es una persona importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar de la misma forma. No me voy a quedar callado cuando me agredan".