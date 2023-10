Alfa se cansó y dijo lo que nadie sabe de Maxi Giudici: "El trío"

Walter "Alfa" Santiago reveló toda la verdad sobre la propuesta íntima que Maxi Giudici le hizo a Camila Lattanzio.

Walter "Alfa" Santiago es un hombre de 61 años que saltó a la fama tras su paso por la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Tanto dentro como fuera del reality, se lo vio envuelto en fuertes polémicas con sus compañeros de la casa. En las últimas semanas, protagonizó un escándalo con Maxi Giudici, también exparticipante del programa, quien a fines de septiembre de 2023 fue hospitalizado de urgencia por un intento de suicidio. En las últimas horas, tuvieron un fuerte enfrentamiento en las redes sociales y "Alfa" lo mandó al frente con un detalle sobre su vida íntima.

Todo comenzó hace unos días, cuando Camila Lattanzio reveló que Maxi y Juliana Díaz le habían hecho una llamativa propuesta íntima. Según la joven de 22 años, su pelea con la expareja comenzó hace bastante tiempo. "Esto pasó hace dos meses, desde el cumpleaños de Mora (Jaborinsky), donde Juliana me ofrece un trío", reveló Lattanzio en Entrometidos (Net TV). A pesar de que Juliana y Maxi lo negaron todo, Camila mostró chats para probar que no estaba mintiendo, y más tarde, "Alfa" se metió en el escándalo.

El sexagenario descubrió viejos tweets de Giudici en su contra y aprovechó la situación para responderle: "¿Cómo andás, borracho? ¿Todo bien? ¡¡¡No salió el trío!!! ¿Qué cagada, no? Cami te mandó al horno con papitas. Zarpaaaado culeado!!!!". Su comentario se volvió viral en la plataforma y generó todo tipo de reacciones en la plataforma. Más tarde, "Alfa" respondió a otro en el que el joven decía: "Saquemos a esa basura de la casa, por favor. Walter al 9009". "Basura sos vos, borracho... CAMI te expuso bien... sos un SORETE!!!!! Das asco, borracho", le contestó.

Más tarde, "Alfa" citó un tweet en el que el cordobés puso: "Tranqui! La vida se encarga de todo y de todos!! Las buenas personas dormimos tranquilos!!". Y le respondió, picante: "Qué grado de pelotudeces causan el alcoholismo y los cuernos".

La palabra de Camila Lattanzio sobre la polémica con Maxi Giudici y Juliana Díaz

Camila Lattanzio sorprendió a todos al aire en un móvil con El Pueblo Quiere Saber (Crónica TV) al revelar detalles sobre su pelea con Maxi y Juliana. Según la joven, alguien le envió un video íntimo de ambos que podría comprometer sus carreras para siempre. "A mí me llegó un video que no voy a mostrar, porque puede arruinar muchas cosas. Se lo mostré a Juliana ahí en el Bailando y quedó así", comenzó diciendo, mientras hacía un gesto de boca cerrada.

"Con eso te digo todo, yo a Juliana es la única a la que le dije 'tomá, tengo este video'. A ellos dos, se les cae la careta en cualquier momento. Por eso digo, ojalá no hablen más de mí y no me metan, porque si muestro este video...", sumó, desafiante. En este sentido, explicó que es "algo íntimo de ellos" que si se publica, "se les cae la careta".

"¿Se estaban drogando?", le preguntó Juan Reverdito. "No, eso es mínimo. Cosas que ni te imaginás. No voy a decir nada, es de ellos dos, que se les puede dar vuelta la careta, nada más. Solo digo que todo esto de 'ay, yo te amo'...", agregó Camila. Por último, sostuvo que todo lo que hicieron en las últimas semanas fue "todo juego, todo show". "Si quieren hacer show, que a mí no me metan para que después la gente me ensucie", concluyó.