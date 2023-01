Alfa le arrojó un objeto a un participante y se pudrió todo en Gran Hermano

Tras haber sido tirado al suelo, Walter "Alfa" Santiago protagonizó una picante reacción y le arrojó un objeto a un participante de Gran Hermano. El video del fuerte momento que se vivió en el programa de Telefe.

En Gran Hermano se siguen viendo situaciones polémicas. En la jornada del pasado martes 3 de enero, durante la transmisión de Pluto TV, Walter "Alfa" Santiago protagonizó una violenta reacción y le arrojó un objeto a un participante de la casa.

Luego de tirar a Camila Lattanzio a la pileta, el hombre de 60 años fue sorprendido por Romina Uhrig, que lo empujó. Como consecuencia de esto, Walter cayó mal al piso, se golpeó la cadera y luego terminó en el agua. Por lo tanto, y como respuesta, le arrojó un objeto a la exdiputada.

Como si fuera poco, "Alfa" se tropezó con una de las sillas del patio de la casa de GH y volvió a terminar en el piso. Lastimado y molesto con la situación, Walter trató de recomponerse del golpe. Sin embargo, los televidentes no pudieron continuar viendo porque Pluto TV cortó la transmisión.

Lo cierto es que, por el momento, en las galas de Telefe conducidas por Santiago del Moro no mostraron el empujón de Romina a Walter ni la violenta reacción del experimentado jugador.

El papá de Daniela estalló contra Alfa de Gran Hermano

El papá de Daniela de Gran Hermano defendió a su hija tras las fuertes palabras de Alfa en su contra por la relación sexoafectiva de la joven con Thiago. El participante más grande de la casa de Telefe juzgó a la competidora por la diferencia de edad con su expareja dentro de la casa.

"Yo me quedo en silencio, analizo y escucho. ¿Qué problema tengo que hacerme yo con que este venga a decirme, con que la otra me grite. Y ahí me doy cuenta de que extraño mucho. Pero también ahora tengo el desafío de decir: me quedo hasta el final y le rompo el culo a todos. Porque me estoy dando cuenta de que son todos una manga de soretes", soltó Alfa en diálogo con su compañera Romina.

Alfa le dio rienda suelta a su desparpajo después de esas declaraciones y, tras apuntar contra Coti, lapidó a Daniela por su relación con Thiago: "Aquella es un demonio chiquito. No voy a decir lo que pienso porque está el micrófono. Ya sabés... un putón de aquellos, ¡pero de aquellos!".

El padre de Daniela fue consultado en una entrevista con Ulises Jaitt sobre cuál fue el comentario sobre su hija que más le había dolido y respondió: "El señor mayor, el que se jacta de conocer el mundo. Alfa. Que se va de vacaciones a Miami, yo gasto mi guita acá en Argentina".

Ulises Jaitt: "¿Lo hubieses cagado a trompadas?".

Papá de Daniela: "Tranquilamente, olvídate. Ni con ella ni con ninguna mujer. No permitiría ni con ella ni con ninguna mujer que la traten de esa forma, le pondría los puntos. Un cállate le tengo que poner".

Ulises Jaitt: "¿Qué le dirías a Alfa si te lo cruzas?".

Papá de Daniela: "Quiero una explicación y que se reivindique públicamente de las cosas que dijo".