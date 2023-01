Alfa golpeó a Marcos y estalló todo en Gran Hermano: "El domingo te vas"

Walter "Alfa" Santiago le propinó un golpe de puño en la cara a Marcos Ginocchio y se vivió una tensa situación en la casa de Gran Hermano. El video del polémico momento que causó sensación en el reality de Telefe.

En la casa de Gran Hermano se vivió un momento sumamente insólito. Durante la transmisión de Telefe del pasado martes 10 de enero, Walter "Alfa" Santiago le dio un golpe en la cara a Marcos Ginocchio y las redes sociales estallaron de furia.

El hecho sucedió justo en el marco del desafío que los participantes debieron afrontar para ganar el auto 0KM. Mientras el conductor Santiago del Moro coordinaba la prueba desde el estudio, los concursantes debieron acercarse al sector de las llaves para tomar una.

"Pará, respetando el orden", le pidió Del Moro al grupo de participantes. Marcos se adelantó, agarró una llave y "Alfa" lo primerió poniéndole una mano en la cara. Sorpresivamente, el hombre de 60 años terminó golpeando al salteño y uno de los integrantes de la casa reaccionó: "¡Uh!".

El momento del golpe de Walter "Alfa" Santiago a Marcos Ginocchio.

Pese al golpe, que no está claro si tuvo o no mala intención, "Alfa" no le pidió disculpas a Marcos. Por lo tanto, los usuarios de las redes sociales se mostraron enfurecidos con el accionar y hasta pidieron que este domingo sea el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano. "Perfecto, el domingo te vas viejo de m...", escribió la cuenta de Twitter @_Enmyopinion_, entre otros comentarios.

Las redes sociales explotaron de bronca contra Alfa por el golpe a Marcos en Gran Hermano

Alfa de Gran Hermano habló del asesinato de Fernando Báez Sosa y dividió las redes

Alfa de Gran Hermano opinó sobre el asesinato a Fernando Báez Sosa y dejó una frase que, por lo menos, fue polémica para todos los seguidores del programa. El participante del reality de Telefe recibió muchas críticas en las redes sociales por las declaraciones que hizo en alusión al joven de 18 años asesinado en Villa Gessell.

"Yo te aseguro que esos pibes no salieron a matar a nadie. Fijate cómo se cagaron la vida, ellos y la familia, porque los padres, imaginate tener un hijo de 17 años preso para toda la vida. Te arruinaste la vida. Esos pibes no salieron a matar a nadie, se fueron de mambo. Una cosa es pelar y otra cosa es matar", sostuvo el concursante más longevo de la casa de Gran Hermano.

En las redes sociales entendieron que sus palabras estaban dedicadas al caso de Fernando Báez Sosa por las coincidencias entre los dichos del participante. Por un lado, surgieron quienes repudiaron los dichos del participante y escribieron: "Que asco por favor como vas a decir eso Dios que tanto están esperando para sacarlo?!", "Este tipo no tiene límites. Espero que Gran Hermano tome cartas en el asunto", "Alfa empatizando con los familiares de los asesinos pero con los familiares de la víctima que se vayan a la mierda", "Esto también se lo van a dejar pasar o ya van a asumir que es nefasto?", "Facho, clasista, gordofóbico, homofóbico, misógino y defensor de asesinos. Me alegra no estar de ese lado" y "Nefasto. Repudio total. Esta justificando a unos asesinos!!!! Estoy indignada" son algunas de las críticas a Alfa en las redes por las actitudes que el concursante ha tenido en su estadía en la casa de GH.

Sin embargo, sus seguidores difundieron una antigua publicación de Alfa en su cuenta de Facebook en la que le dedicó fuertes palabras a los rugbiers involucrados en el crimen de Fernando Báez Sosa. De esta manera quisieron aclarar cuál es la posición del participante por encima de ese recorte viralizado en las últimas horas: "Quiero ver si estos dos pedazo de hijos de REMIL putas se ríen así cuando los lleven al penal... ojalá sus “ compañeritos de celda” les hagan sentir lo que es ser machitos de verdad y que les rompan el orto sin compasión.... Quiero ver si son tan guapos como cuando lo pateaban al pobre Fernando , inconsciente en el piso, cuando les rompan el orto hijos de REMIL putas....", escribió en su cuenta de Facebook.