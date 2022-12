Alfa derrapó con comentarios homofóbicos en Gran Hermano: "Degenerado"

El concursante de Gran Hermano soltó declaraciones homoodiantes en diálogo con su compañera Camila. Alfa definió a quienes les atraen las personas de su mismo sexo como degenerados.

Alfa de Gran Hermano lanzó declaraciones homofóbicas y se volvió tendencia en las redes por las críticas que recibió tras sus dichos. El participante más longevo del reality show de Telefe calificó como degeneradas a aquellas personas que se sienten atraídas por gente de su mismo sexo.

Alfa dialogaba con Camila en la habitación cuando la joven se acercó al participante para ponerle un accesorio de moda socialmente considerado como femenino. “Aputasado yo no. Yo soy bien machito y me voy a morir machito. Me vienen a preguntar si probé otra cosa. Pero tenés un pedo atómico, hermano”, comenzó su descargo el empresario con un tono cargado de ira.

“Habiendo siete mujeres por cada hombre voy a buscarme a un gorila para acostarme. Hay que estar loco, hay que estar degenerado de la cabeza. Los nenes con las nenas y las nenas con los nenes. Punto. yo soy de esa idea y nadie de la va a sacar de la cabeza. Soy troglodita; vivo así y voy a morir así”, continuó Alfa, ante las advertencias de Camila, quien aclaró no estar de acuerdo con los dichos de su compañero. “Pero escuchame, existiendo mujeres, cómo yo puedo elegir a un tipo. Es una cosa de locos”, sumó.

Cuando Camila le dijo que no coincidía con él en su manera de pensar sobre la homosexualidad, él le dijo: “Yo sí coincido. Vos callate”. No es la primera vez que Alfa lanza comentarios de este tipo, ya que desde su ingreso al programa ha tenido dichos discriminatorios contra compañeros, pero nunca habían sido frases tan contundentes como las que pronunció recientemente.

Los comentarios en redes ante las declaraciones homofóbicas de Alfa

El video se volvió viral en Twitter y obtuvo un sinfín de comentarios, muchas críticas pero también hubo usuarios que adhirieron al pensamiento del participante de GH. Algunos de ellos fueron: “Es de otra generación. No tiene la mente tan abierta, como nosotros. Mi viejo tiene 85 años y piensa igual que Alfa y son pensamientos respetables. En los 70 y 80 nadie podía decir con libertad de decir que era gay”, “Impecable alfa. Está impecable lo que dijo. Biología pura”, “Antipatria, antimessi y homofóbico no dejo una enfermedad para el resto el viejo pito corto”, A Martina la sacaron por menos” y “Hasta cuando más la producción de mierda va a seguir cuidando a este degenerado?”.