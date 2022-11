Alfa, de Gran Hermano, reveló el sueño que busca cumplir en la TV argentina: "Un narco cheto"

El hijo de "Palito" Ortega filtró los audios que Walter "Alfa", de Gran Hermano, le envió para actuar en El Marginal.

Salió a la luz que Walter "Alfa", uno de los personajes más queridos de Gran Hermano 2022 (Telefe), tenía un sueño muy particular antes de entrar a la casa: quería actuar en El Marginal, la serie de Netflix que retrata la vida de los presos en las cárceles.

La ficción, un drama policial dirigido por Sebastián Ortega, se convirtió en uno de los programas más vistos del país desde su primera emisión en 2016. Martín Ortega, productor y hermano de Sebastián, fue quien contó que "Alfa" tenía el sueño de actuar allí y filtró los audios que le mandó para convencerlo.

“Muy a mi pesar, terminé fan de @GranHermanoAr y así me sorprendí cuando vi a @AlfaWalterGH22. 'Alfa' es un amigo de Facebook de hace rato, que siempre me pareció un personaje divertido", contó el hijo de "Palito" Ortega a través de su cuenta de Twitter.

Y reveló el particular personaje que "Alfa" había pedido hacer en la serie: "Recuerdo que quería hacer de un preso narco ‘cheto’ en El Marginal. Siempre quiso ser famoso y lo logró”. El tweet se volvió viral, y más tarde, Martín contó algo más.

"Tengo cien mil audios de @AlfaWalterGH22 que son uno más divertido y bizarro que otro. Es loco que ya se los mostré a un par de amigos porque de un día para el otro (desde que entro a @GranHermanoAr) son como tener mensajes de Mick Jagger!" contó, divertido.

Los seguidores de Gran Hermano notaron que el perfil que había arrobado el productor no era el perfil real de "Alfa" y que incluso era una cuenta de Twitter en su contra. "Recibí muchos mensajes diciéndome qué la cuenta que la arrobé como de 'Alfa' Walter no es de él y que además no lo favorece. Sinceramente, no tenía idea. Si alguno de ustedes sabe si tiene cuenta o cómo arrobarlo, cuéntemelo", se disculpó.

Los audios que Walter "Alfa" le mandó a Sebastián Ortega

Entre todos los audios que "Alfa" le envió a Ortega rogándole actuar en la tira, en uno decía: “En serio, negrito, me gustaría que me llamen. La verdad que ando caído, ando con mucha angustia, ando triste. Tengo ganas de levantar un poco. Llamame si podés”.

En otra nota de voz, intentó convencerlo contándole sobre su experiencia en la actuación: "Hice unas publicidades y también un corto para AXN, que tenía que hacer de asesino, se llamaba Los Sospechosos de Siempre. Te jodo porque me dijeron que Underground está haciendo un casting de El Marginal 2. Llamame y avisame a ver si me podés ubicar, a ver qué se puede hacer”.

Las reacciones en las redes por el sueño de "Alfa" de actuar en El Marginal