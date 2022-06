Alex Caniggia reveló una "bizarrísima" anécdota con Arjona: "Quién mierda era"

Alex Caniggia contó una divertidísima anécdota que vivió hace algunos años con Ricardo Arjona.

Alex Caniggia sorprendió a todos en El hotel de los famosos al contar una inédita y "bizarrísima" anécdota con Ricardo Arjona. "No sabía", reconoció el mediático participante del reality de El Trece sobre el muy popular cantante guatemalteco.

El disparador para que Alex contara una anécdota "bizarrísima" fue cuando Imanol Rodríguez le preguntó a Locho Loccisano quién era su máximo ídolo en la música. Locho no dudó en su respuesta: Ricardo Arjona. Inclusive contó que ya tenía entradas para el recital que el guatemalteco brindará en agosto en el Movistar Arena. Fue entonces que Alex Caniggia interrumpió para relatar una anécdota que incluía al popular cantante.

"Estaba entrenando en donde vivo y viene y dice 'ey hermano, ¿usás las pesas?', 'olvidate, vení vamos a entrenar juntos'", comenzó contando el ex MasterChef Celebrity sobre el encuentro que tuvo con el cantante guatemalteco en el Hotel Faena de Puerto Madero, donde vive. Para pasar el rato, Alex le preguntó a Arjona si estaba en el país de vacaciones, pero el músico le respondía que su visita a Argentina era por motivos laborales.

"Le pregunto de dónde es, me dice que de Guatemala y me pregunta qué hago, le digo que nada y me dice, 'yo canto y toco en no sé dónde, me gustaría invitarte, que vengas conmigo, a mi show'", continuó con su relato el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Ya un rato después en su departamento en el Faena, a Alex le tocaron la puerta y le llevaron las entradas para el show del músico. "Me dicen 'vienen de parte de Arjona'. Les dije que me esperen dos minutos, me cambié y me fui con ellos", agregó.

Pero lo más divertido de su relato llegó a continuación en un rapto de sinceridad: "Le agradecí por invitarme, no sabía quién mierda era, llegué a mi casa y empecé a buscar 'Arjona'". Para cerrar, mientras Locho no podía creer la increíble anécdota de su compañero, Alex Caniggia definió a Arjona y hasta le dejó un mensaje. "Es un crack. Te mando un saludo por si estás mirando", concluyó Alex.

Cómo sigue la relación de Alex y Melody Luz tras el final de El Hotel de los Famosos

El romance entre el influencer y la bailarina comenzó dentro del reality, por lo que mucha gente se pregunta si seguirán juntos una vez que se apaguen las cámaras. Lo cierto es que en las últimas horas, Estefi Berardi dio a conocer en su Instagram algunos detalles sobre lo que sucedió con la relación.

A poco tiempo de que se desarrolle la final de El Hotel de los Famosos, competencia en la que ya se filtró el nombre del ganador, la panelista de LAM (América TV) aseguró: "Les tiro una primicia por acá. Ya están todos afuera del hotel y Alex Caniggia con Melody siguen re de novios a full".