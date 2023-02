Alex Caniggia hizo una revelación que puso en jaque a Adrián Suar y El Trece: "Canal berreta"

Alex Caniggia habló del formato del programa que conduce por El Trece y confesó las charlas con la producción de Adrián Suar.

Alex Caniggia realizó una confesión que nadie esperaba sobre su conducción en El Trece, tras el debut del nuevo programa Los Desconocidos de Siempre. El exparticipante del reality show El Hotel de los Famosos analizó su nueva faceta pero dijo un comentario que descolocó a quienes estaba entrevistándolo.

"Le podés preguntar a la gente que trabaja conmigo, no erro una vez", expresó Alex en diálogo con Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich en El Trece. Fiel a su estilo, destacó que se siente más que cómodo en el formato televisivo que se emite a las 17.30 horas de lunes a viernes.

En un momento de la entrevista, Lussich le enumeró el crecimiento desde que fue a participar de El Hotel de los Famosos, reality show del cual fue campeón venciendo a Martín Salwe. "30 años, conduciendo un programa titular aquí en las tardes de El Trece", dijo, cuando fue interrumpido por el hermano de Charlotte Caniggia.

"En programas grosos, no programas pedorros como otros, como América TV y todo esos", lanzó en referencia a Ángel De Brito, con quien tiene una fuerte rivalidad y protagonizaron un cruce por redes sociales. En otro momento, cuando Luli Fernández le consultó sobre el conductor de LAM, reaccionó de una manera que generó incomodidad en el estudio: "Lo odio al enano ese. Enano botón. Vos Rodrigo estás en un canal que es El Trece. Él está en un canal berreta. Aparte de acá lo echaron a patadas en el orto".

Ángel de Brito fulminó a Alex Caniggia y le dijo lo que todos pensaban: "Eso es fracasar"

Alex Caniggia y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales y se desató una pelea que parecería no tener fin. Si bien esta pelea fue definitoria, las tensiones en su vínculo comenzaron tras el debut de Caniggia en El Trece.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM (América TV) contó que El Trece estaba considerando levantar el nuevo programa de Alex, Los Desconocidos de Siempre, ya que no había funcionado. "Todavía no. Le dan otra oportunidad. Lo cambian de horario porque no funcionó", había revelado el periodista.

El hijo de Mariana Nannis se tomó muy mal estas declaraciones de De Brito y no tardó en destrozarlo en Twitter. "Leo al fracasado que echaron de El Trece y me sigo riendo. Hago mi vida como un gentleman y no soy como vos. Yo de nadie dependo", comenzó el influencer.

"El chimento ya caducó, no existe. Esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate. Amás que la cola te quede ardiendo @AngeldebritoOk", cerró Caniggia. Rápidamente, su tweet se volvió viral y el conductor de LAM le respondió: "Un mes duraste, como buen lastre. Te rajaron al mes de debutar, eso es FRACASAR".