Alerta en Gran Hermano: se descompensó una participante y hay preocupación en la casa.

Una participante de Gran Hermano generó gran preocupación luego de descompensarse en la casa. La concursante se desmayó en medio de la cocina y rápidamente fue asistida por sus compañeros, pero no tardó en generar preocupación en redes sociales.

La situación se dio debido a la poca cantidad de comida que hay en la casa y las altas temperaturas que se dieron este lunes. Precisamente, a Martina se le bajó la presión y terminó desmayada en el piso, lo que hizo que muchos televidentes apuntaran contra la producción.

Según contó, Martina solo desayunó una rodaja de pan por la mañana y luego no comió nada más en el día, esto se debió a que había muy poca comida en la casa y no alcanzaba para casi nadie. Ante esto, parte del público se enojó con la producción y les pidieron que tuvieran más compasión con los participantes, ya que no es la primera vez que cuentan con poco alimento para más de veinte personas conviviendo.

Sorpresa en Gran Hermano por lo que revelaron de Ulises en la casa: "Se desata"

Ulises es uno de los personajes más controversiales dentro de la casa de Gran Hermano, debido a su espíritu ácido y sin tapujos a la hora de meterse en conflictos con sus compañeros. A pesar de esto, el cordobés tiene momentos en los que se vincula de manera distendida con sus compañeros y, en ese sentido, causaron repercusión las declaraciones de Giuliano sobre lo que notó en su conviviente.

El joven sorprendió a sus compañeros al revelar información de lo que pudo percibir en Ulises, en los momentos en los que éste se mostraría más descontracturado. "Ulises agarró Gran Hermano y dijo: ‘yo voy a mostrar lo que soy realmente’. No sé si en su pueblo mucha gente sabe de su elección", comentó ante Chiara Caversaschi, Claudio Di Lorenzo y Luca Figurelli.

"Yo le presté la maquinita para cortar el pelo. Se cortó el pelo del pecho y me dice: ‘no hay vuelta atrás después de esto’. El loco está con un revuelo de emociones", continuó su descargo Giuliano. Por su parte, Chiara analizó: "Cuando le preguntaron quién le gustaba, me nombró a mí. Me nombró a mí porque yo ya sé que no… y que era toda una pantalla porque no quería decir la verdad". Y Giuliano agregó que cree que Ulises usaría la casa para "destaparse".

Gran Hermano: quién quedó eliminado este domingo 22 de diciembre

Este domingo 22 de diciembre quedó eliminado el último participante del año en Gran Hermano. La tercera gala de nominación vino más cargada que nunca, tras la salida de Delfina y Renato, la placa había uqedado conformada por varios participantes, por lo que la incertidumbre de quién abandonaría el juego era cada vez más grande. Sin embargo, por decisión del público, un nuevo concursante abandonó el programa.

La placa estaba conformada por Santiago, Brian, Marcela, Luz, Chiara, Jennifer y Luciana. Esto iba a cambiar el jueves por decisión de Ulises, el líder de la semana, pero como adelantó su jugada, la producción decidió sancionarlo y quitarle esta posibilidad. En este marco, los televidentes emitieron sus votaciones y, quien más votos negativos sumó, abandonó la casa de forma definitiva.

La primera en bajar de placa fue Andrea, con solo el 1,26% de los votos negativos, seguida de Brian que obtuvo el 6,4%. y Luciana con el 7,92%. Más tarde, Sandra se libró de la eliminación al haber obtenido el 9,78%, y también bajó Santiago con el 12,2%. De este modo, la eliminación quedó a disputarse entre tres mujeres: Chiara, Jennifer y Luz.

La última en salvarse fue Chiara, quien obtuvo el 17,9%. Así, el mano a mano final quedó a disputarse entre Luz y Jennifer, dos jugadoras que se enfrentaron mutuamente en varias ocasiones. Finalmente, por decisión del público Jennifer abandonó la casa con el 65,7% y Luz se aseguró una semana más, que viene con placa positiva y todos nominados, con el 34,3%.