Alejandro Fantino y una fuerte denuncia contra La China Suárez: "Me cerró puertas"

Al conductor se le escapó un dato que dejó atónitos a todos los presentes en el piso.

Alejandro Fantino tuvo un sincericidio en una reciente aparición televisiva y reveló un momento difícil que debió atravesar en relación a su profesión. El conductor de radio y televisión se refirió a la entrevista que le hizo a "La China" Suárez, tras su conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi, e hizo una inesperada revelación al respecto.

"Fue una nota hecha con repreguntas, no con preguntas prearmadas. Fue una nota muy difícil para mí. Pocas veces yo estuve tan concentrado en una charla. Difícil el tono para mí. Yo representé en algún punto a todos nosotros… y si yo me quedaba corto con las preguntas, mi medio podía decir ‘qué poco preguntaste'", comenzó el ex conductor de Animales Sueltos, en un móvil del ciclo A la Tarde.

Fantino continuó su descargo sobre cuán difícil fue el reportaje que le hizo a la actriz de Abzurdah y agregó: "Sentí la misma presión cuando me tocó entrevistar a Macri siendo presidente o a algún candidato del peronismo, o a Alberto Fernández u algún otro candidato, la misma presión. Algunas puertas no se abrieron porque ella no tenía ganas. Ella me cerró algunas puertas cuando yo iba a entrar al caso al sí. Me dijo que solo le debía explicaciones a sus hijos".

"Yo no puedo violentar algunas puertas si ella me las cierra. Yo no tenía pensado hablar de la monogamia, de las parejas abiertas. Me fui abriendo a lo que Eugenia me fue abriendo. Fue una charla. Es técnico. Para mí la entrevista es sagrada. El conducir un programa de entretenimientos lo super respeto, pero la entrevista como género para mí es sagrada", siguió el periodista y cerró: "Yo me despojo totalmente. Es fuerte lo que te voy a decir… Por eso no podría entrevistar a Coni (su novia) porque no tengo amigos ni amores cuando lo hago. No podría entrevistar a mi mamá. Para mí no hay amigos, no siento nada. Me parece divina y me seduce porque era una gran nota, pero no me movilizó para decir ‘qué linda que es’. reconozco que es bellísima, pero fue técnica mi conexión".

"La China" Suárez sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

"Es que, ¿sabés lo que pasa? Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones y a lo mejor suene soberbio o rebelde, cuando era más chica, pero yo no...El día en el que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a lo sumo le tendré que darles explicaciones a ellos", expresó Suárez, en diálogo con Alejandro Fantino, sobre cuán tranquila está tras el escándalo público que vivió.