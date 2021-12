Alejandra Maglietti fulminó a Nicole Neumann: "No hay que escupir para arriba"

La panelista de Bendita TV fue muy picante con la nueva historia amorosa de la modelo Nicole Neumann.

Alejandra Maglietti está más picante que nunca: la histórica panelista de Bendita TV viene de tildar de "tóxico" e "intenso" a Nicolás Cabré y ahora disparó un fulminante dardo para Nicole Neumann, quien recientemente habló de Manu Urcera, su nuevo novio de treinta años. "No hay que escupir para arriba", advirtió Maglietti, desconfiando de la nueva historia de amor que protagoniza la modelo.

Luego de un informe sobre la modelo que aseguró que su nuevo novio, Manu Urcera, era "el hombre más hombre" que tuvo en su vida. “No hay que escupir nunca para arriba. Cuando Nicole dice ‘este es el mejor hombre que tuve’… Pará, todavía no pasó tanto tiempo, las relaciones son largas. Cuando pasa el tiempo, uno empieza realmente a ver al otro”, remarcó Maglietti, filosa.

“Además, hay que decir la verdad. Cuando Nicole dice ‘es más hombre que otros’… (Fabián) Cubero la acompañó a lo largo de un montón de tiempo y fueron una pareja divina durante muchos años”, agregó, haciendo hincapié en la larga historia amorosa que Neumann tuvo con el futbolista. Por último, Maglietti sentenció: “Creo que también Nicole debería valorar esa parte”.

Alejandra Maglietti filtró todo de la pelea de Bendita con Ivana Nadal: "La odiamos"

Invitada en el programa Mañanísimas, que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, la modelo fue consultada sobre "por qué no encajó" su colega en el programa. “Es un equipo tan bueno, con Beto que es generoso y son todos buena onda ahí”, señaló el periodista "Pampito".

A lo que Maglietti respondió: “No pasó nada en particular con ninguna, pero sí, la verdad que no te puedo decir, porque no tengo ni idea". Insistentes, los periodistas del programa buscaron la forma de sacarle algo más y recordaron las palabras de Walter Queijeiro, otro de los integrantes de Bendita, que afirmó que existió un "complot" de parte de Maglietti y Edith Hermida contra Nadal. “No había un complot”, sostuvo la modelo, mientras se le dibuejaba una sonrisa en la cara que hacía dudar de sus palabras.

Acto seguido, la formoseña reveló una situación que se vivió con Ivana Nadal durante su paso por Bendita. "Te voy a contar la historia de cómo fue. Un día nosotras le robamos el teléfono a Gabriel Cartañá. Él estaba chateando y yo vi que chateaba con ella. Entonces, Edith tiene la costumbre de agarrar los teléfonos y le vimos la conversación que ella tenía con Cartañá”, develó. Y enseguida, contó lo que decían los mensajes: "Vos sos el único que se salva de ahí. Los demás son unos tarados”.

Desde ese momento, la relación se tensó y desencadeno en el final de Ivana Nadal en el programa. “Y de ahí la odiamos, chicos, ¿qué querés?”, enfatizó la también abogada. Al tiempo que se mostró sorprendida por los dichos de Nadal: “Nosotros nos llevábamos super bien, la verdad, creo que no tiene nada malo para decir de nosotros, porque la tratamos súper bien”.