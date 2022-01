Alejandra Maglietti explicó por qué no se quiso casar con Jonás Gutiérrez y lo destrozó: "Una fiaca"

Alejandra Maglietti reveló el verdadero motivo por el que no se casó con Jonás Gutiérrez en el 2014.

Alejandra Maglietti sorprendió a todos en Bendita TV (El Nueve) al revelar el verdadero motivo por el que no se casó con Jonás Gutiérrez en el 2014. "Yo no quiero ser divorciada", aseguró divertida la panelista, ante los comentarios de sus compañeras de piso. Vale recordar que hace un tiempo, la abogada había contado en una entrevista radial que había sido víctima de infidelidades en más de una ocasión, aunque no aclaró con quién estaba en pareja en aquel entonces.

En el 2014 todo estaba dado para que Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti finalmente sellaran su amor con el casamiento, pero algo sucedió y la pareja terminó separándose. La abogada y el futbolista habían formado una relación muy emblemática en los medios argentinos ya que el deportista tuvo cáncer y ella lo acompañó en todo momento. A siete años del final de esa relación, Maglietti reveló en Bendita por qué no se casaron.

"Estamos hablando todo de bodas. No te pongas mal vos, querida", le pidió Edith Hermida a su compañera de Bendita. En ese sentido, la actual conductora del programa de El Nueve aseguró que junto con Any Ventura ya tenían listos sus vestidos largos para la fiesta. "Hasta yo también tenía el vestido", replicó Maglietti, entrando divertida en el juego que le proponía Hermida. Pero lo que más sorprendió fue su revelación posterior.

"No me casé porque me dio una fiaca", reconoció la abogada y panelista. Por si esa declaración no bastara, Maglietti insistió y agregó, sin filtro: "Me daba fiaca casarme. Yo no quiero ser divorciada. ¡Yo quiero seguir siendo soltera!". De esta forma, Alejandra Maglietti confirmó uno de los motivos por los que no se casó con Jonás Gutiérrez.

Cabe recordar que la abogada ya había contado en una entrevista radial que sufrió de infidelidades por parte de su pareja. "Pasé un montón de veces el dolor de la infidelidad y en mi última relación también. El que tiene que velar por mi relación es mi pareja", aseguró en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). "A mí molestó, obviamente me agarró celos, pero nunca jamás le dije algo a la tercera", agregó Maglietti en aquella ocasión.

Maglietti fulminó a Nicole Neumann

Luego de un informe en el que mostraron cómo Nicole Neumann aseguró que su nuevo novio, Manu Urcera, era "el hombre más hombre" que tuvo en su vida, Alejandra Maglietti aprovechó para disparar contra la modelo. "No hay que escupir nunca para arriba. Cuando Nicole dice ‘este es el mejor hombre que tuve’… Pará, todavía no pasó tanto tiempo, las relaciones son largas. Cuando pasa el tiempo, uno empieza realmente a ver al otro", remarcó Maglietti, filosa.

"Además, hay que decir la verdad. Cuando Nicole dice ‘es más hombre que otros’… (Fabián) Cubero la acompañó a lo largo de un montón de tiempo y fueron una pareja divina durante muchos años", agregó, haciendo hincapié en la larga historia amorosa que Neumann tuvo con el futbolista. Por último, Maglietti sentenció: "Creo que también Nicole debería valorar esa parte".