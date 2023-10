Alarma en América TV: agredieron a El Mago Sin Dientes en el Bailando

El mediático Mago Sin Dientes recibió golpes de una pareja de participantes en el ciclo de Marcelo Tinelli y todos se rieron de lo sucedido.

Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago Sin Dientes, es una figura de aparición cotidiana en el Bailando 2023 (América TV). En la velada del martes 3 de octubre, se convirtió en protagonista involuntario al recibir una golpiza de dos participantes del ciclo de Marcelo Tinelli: Anita Martínez y "El Bicho" Gómez. "Cuidado con los dientes", vociferaron los reidores del conductor; mientras el mediático recibía una paliza.

Todo empezó con la rutina de humor pre baile de Anita y "El Bicho", campeones del Bailando 2014, quienes prepararon una coreografía de Hollywood y fueron elogiados por el jurado. Caracterizados como personajes, los humoristas sometieron a Tinelli y a El Mago Sin Dientes a su rutina de humor e hicieron parar de cabeza a este último, no sin antes propinarle unos golpes que fueron celebrados con carcajadas en el estudio.

"Cuidado con los dientes", se oyó decir a la tribuna de reidores de "El Cabezón" mientras "El Bicho" zarandeaba a El Mago tras un número de magia en el que convirtió pesos a dólares. Curioso fue que minutos después de la perfomance con los dólares apareciese en el estudio Fátima Flórez y el precandidato a presidente por La Libertad Avanza Javier Milei.

El Mago sin Dientes contó cuánto pagó para estar en los Martín Fierro: "No miento"

El día después de los premios Martín Fierro, el mediático se hizo presente en LAM (América TV) y reveló cuánto pagó para estar en los Martín Fierro y cuál fue su truco para no pagar una habitación en el Hilton. Invitado al magazine de Ángel de Brito, El Mago sin Dientes reveló cómo fue que se hizo presente en los Martín Fierro y llevó claridad ante las miradas incrédulas de las angelitas: “No es que pague 250 mil pesos. Yo fui auspiciante del Martín Fierro. Lo único que hice es que en el programa de mano, que se entrega y donde quería estar, tuve la posibilidad de pagar y estar en una página”.

“Muchos dicen 250 mil pesos, yo no tengo problema en decirlo. Hoy son 500 dólares, lo que cobró un show. ¿Sabes cuántos shows me salieron por teléfono por haber ido a los Martín Fierro entre ayer y hoy? No miento, ya hay 10 reservas”, agregó, sorprendiendo a todos los presentes en el estudio. Sin salir de su asombro y en tono irónico, Ángel de Brito le preguntó: “Ganaste plata. ¿No querés ser ministro de economía?”. “Fue una inversión. Yo invertí un show. Es más, lo que sí pague, que muchos pensaron que fue Alfa, es la habitación”, remató el mago, entre risas, ante la aprobación de las panelistas.

Por otro lado, Cabaleiro contó cómo se las ingenió para no pagar la habitación en el hotel Hilton y sorprendió a todos: “Esta a nombre mío para que se sepa que la habitación la pagué yo. Primero llamé e hice una reserva y después pagué 87.745 pesos y ya tengo alguien que me la va a pagar. Alfa no durmió conmigo, se vino a cambiar. Estando en la fiesta estaba haciendo un vivo con mi celular y automáticamente me pagué la habitación porque en cada ubicación de cada mesa había un cartelito personalizado con nombre y apellido. Y un fan de Mirtha me dijo que si se lo conseguía me pagaba la habitación. Y yo lo conseguí”.