Al ritmo de "Haceme un pete", Darío Barassi respondió al ataque de Jorge Lanata: "Estoy muy caliente"

Los conductores de El Trece se cruzaron en vivo mendiante audios de WhatsApp, con declaraciones bastante picantes.

Darío Barassi y Jorge Lanata son dos figuras importantes de la pantalla de El Trece, pero eso no quita que tengan algunos roces por los horarios de sus programas. El conductor de 100 argentinos dicen y el de PPT se dijeron cosas fuertísimas a través de audios de WhatsApp, que el humorista expuso en vivo.

Barassi encara cada domingo una edición especial de 100 argentinos... para dejarle la pantalla caliente a Lanata, sin embargo, ninguno de los dos quiere ceder algunos minutos de su programa. El también actor decidió comunicarle al periodista que su ciclo se iba a extender algunos minutos más de lo pautado y que era problable que PPT no iniciara a horario, pero el aviso terminó mal.

“Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname. Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”, le dijo Barassi en su audio a Lanata, todo con cierto aire de humor. El programa de entretenimiento siguió como si nada hasta que, cerca del final, llegó la respuesta de el ex Día D. “Me contestó Lanata, no lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... me ama”, anunció el conductor.

Enseguida, Barassi se puso a realizar chistes sobre la foto de perfil que tiene Lanata en la aplicación de mensajería. “El avatar que tiene, podría ser yo”, disparó. Y luego puso al aire el famosos audio que le mandó el periodista. “Varios temas. Si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años... En principio, a vos no te voy a hacer nada, voy a ir y matar al sastre. O sea, que pronto va a dejar de ser tu sastre. No te preocupes", lanzó el operador del Grupo Clarín, sumándose a la "pelea" con clave de broma. Al tiempo que cuestionó: "Con lo de gordo, escuchame una cosa: yo soy mucho más flaco que vos. Lamento decírtelo así. Te veo de costado también y tu panza es más ancha de la mía. Y no te digo que me tenés que decir ‘flaco’, pero estoy seguro de que no estás autorizado a decirme gordo ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño”.

Barassi no se quedó atrás y también devolvió una respuesta picantísima. “¿Es verdad que sos más flaco que yo?”, preguntó con una sonrisa pícara, al tiempo que señaló que no le agradó la manera en la que le habló Lanata. “Fue muy picante. No estuvo buena onda”, disparó antes de mandarle otro audio a su colega.

“Jorge querido... me hago el simpático, pero estoy muy caliente. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar él a mí. Me dijo que está buscando modelos más gordos porque se especializa en eso. No, es mentira: yo lo fui a buscar ¿Es verdad que sos más flaco que yo? Hay algunos camarógrafos acá, a los que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que sos más generoso que yo. Y, hasta ahí, llega mi información. Yo tengo mejor cintura que él", arremetió.

Entonces, propuso: "Hagamos una cosa, un día te venís al programa y traemos una balanza para pesarnos acá”, agregó. Mientras Barassi finalizaba el audio, la producción hizo sonar la canción Haceme un pete, de Damas Gratis, y el conductor también intentó disculparse por eso. “Te pido perdón por lo que acaba de pasar, un beso afectuoso”, concluyó.