Agredieron a Martina, de Gran Hermano, en plena nota con Intrusos: "¡Maltratadora!"

Una mujer agredió a Martina, de Gran Hermano, en plena nota en vivo para Intrusos.

Martina, la segunda eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe), fue agredida por una persona que pasaba por la calle mientras daba una nota para Intrusos (América TV), hablando sobre el odio que recibió tras su salida del reality.

Martina no solamente se ganó el odio del público por sus actitudes hacia sus compañeros, sino también por las denuncias de maltrato infantil que se filtraron en su contra, las cuales fueron emitidas por padres de niños a los que Martina les daba clases en una escuela. Ahora que salió de la casa, la gente no para de insultarla en la calle.

"¿Llegaste a entender por qué la gente te sacó?", le preguntó el movilero Gonzalo Vázquez. "La gente no me saca por mi juego de adentro, sino por toda la repercusión que generé afuera", opinó Martina, dando a entender que las denuncias que recibió afectaron tremendamente su imagen.

Fue entonces cuando una mujer pasó andando en bicicleta detrás de Martina y le gritó: "¡Maltratadora!". La joven de 25 años reaccionó con un gesto de sorpresa y explicó: "Mirá la mujer… O sea, siguen sin entender que no, pero bueno…". Con respecto al escándalo con Lucila "La Tora", Martina opinó que reaccionó de esa manera por su historia personal con el abuso.

"Estoy muy dolida con lo que pasó. Me duele mucho que se juzgue a 'La Tora' cuando ella sufrió abuso, acoso. No me voy a meter ahí porque le corresponde a ella contarlo, pero entiendan que su sufrimiento es porque tiene eso a flor de piel y está muy dolida con lo que pasó", concluyó Martina.

La angustia de Martina al salir de la casa de Gran Hermano

Apenas salió de la casa, Martina tuvo que dar una entrevista para LAM (América TV), ya que por contrato, los participantes están obligados a hacerlo. Al llegar al estudio, la joven rompió en llanto y no quería salir a hablar.

"Ayer vino Martina a LAM. Llegó llorando desconsolada de lo mal que la estaba pasando. La contuvo en un camarín Yanina Latorre para decirle 'tranquila, no va a ser tan grave' y pudo salir al aire, pero estaba muy asustada", contó la panelista Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine). "Te hacías la viva adentro, pero nunca te imaginaste esto", le dijo Yanina Latorre en plena nota.