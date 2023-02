Advierten que una participante de Gran Hermano abandonaría la casa: "No está aguantando"

La participante estaría a punto de abandonar el reality show y su mejor miga salió a explicar públicamente los motivos detrás de esta situación.

Luego de tres meses en competencia, la convivencia y el aislamiento empiezan a jugarles una mala pasada a los participantes de Gran Hermano. Incluso, recientemente una persona cercana a una de las "hermanitas" generó gran conmoción al advertir que a su amiga "le queda poco tiempo" dentro de la casa.

Se trata nada más y nada menos que de Romina Uhrig, la participante de 35 años que se convirtió en una de las competidoras más fuertes dentro de la casa. Precisamente, Laura, una amiga muy cercana de la exDiputada, brindó una entrevista con A la Barbarossa y aseguró que la participante podría abandonar la casa porque extraña mucho a sus hijas.

"De acá a dos semanas, cuando se de cuenta que va a faltar más tiempo para ver a sus hijas, va a haber un antes y un después", empezó por reflexionar la amiga de Romina. Esta charla se dio justo un día después de que Uhrig se quebrara en vivo al hablar de lo difícil que es estar alejada de sus hijas.

En este marco, la amiga de Romina sorprendió en vivo al asegurar que puede que su la participante deje la casa. "Romi ya no está aguantando y se vio claro en esta semana que pasó. Quizás diga hasta acá llegué", sentenció la invitada y generó gran conmoción.

La angustia de Romina Uhrig en Gran Hermano por sus hijas

Recientemente, Santiago del Moro les preguntó a los participantes de Gran Hermano qué era lo mejor y lo peor de estar dentro de la casa. Cuando fue el turno de Romina, dijo: "Yo creo que lo bueno para mí es que acá te conocés a vos mismo, cosas que ni vos imaginabas de vos. Aprendes un montón de cosas, de las personas que están acá, creo que esto es un aprendizaje enorme, realmente lo que lo vivimos acá adentro, se siente un montón. A mí me va a dejar un aprendizaje como persona".

Sin embargo, reconoció que "lo negativo es extrañar" y que extraña muchísimo a sus hijas, especialmente porque no puede hablar con ellas desde que ingresó. "Por ejemplo, vos si te vas a trabajar a un lugar, les podés hacer una videollamada para saber cómo están. Acá no sabés nada", reflexionó.

"¿Tenés culpa con eso, como mujer?", indagó el conductor, a lo que la exdiputada le respondió: "Sí, me pasó... En un momento estaba afuera y me sentí como: '¿Qué hago acá? ¿Y mis hijas?'. Me sentí como que estaba perdiendo el tiempo por un momento".