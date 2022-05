Adrián Suar está saliendo con una famosa conductora de TV: "Está entregado"

Nació el amor entre Adrián Suar y una estrella de la televisión. La información fue brindada por Diego Esteves, panelista de A la tarde.

Adrián Suar es nuevamente noticia por una información vinculada con su estado sentimental. De acuerdo a lo que se expresó en A la tarde, programa de América TV, "El Chueco" está de novio con una importante conductora de televisión. El panelista Diego Esteves fue quien lo confirmó: "Él está entregado".

La protagonista en cuestión es Annasofia Facello, ícono de la televisión uruguaya y una de las caras visibles de la pantalla chica cruzando el charco. "Por un lado, Annasofia Facello, actriz y conductora de Bake Off Uruguay. Número uno en el Uruguay, es preciosa, hermosísima mujer. Ahora la vamos a ver en fotos", lanzaron desde el envío emitido en la pantalla chica.

"Hasta ahí tenemos solo el 20 por ciento de la historia, porque el otro 80 es el argentino que la enamoró. Y es 'el hombre que no anda derecho', no estuvieron muy atentos hoy, es el Chueco Suar. Decime si no es la radiografía del amor. Él está entregado", expresaron, mostrando una foto en la que se los ve juntos tras haber grabado una producción en los últimos días.

La foto de Adrián Suar con Annasofia Facello

Mediante las redes sociales, Annasofía Facello compartió la foto junto a Suar y escribió: "Qué gran honor y qué divertido es filmar con vos, @elchuecosuar. Gracias por haberme dado esta gran oportunidad y por ser un compañero tan generoso y talentoso de quien aprendí tanto. Sos enorme. Los sueños se cumplen y yo no podría estar mas agradecida a la vida".

Picante acusación de Piñón Fijo contra Adrián Suar: "No me deja"

Piñón Fijo reveló la chistosa excusa pone cada vez que alguien le pide sacarse una foto en la calle, sin su maquillaje característico de payaso. Sin dudarlo, el carismático animador infantil "responsabilizó" a Adrián Suar con un insólito mensaje.

Invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine) Piñón Fijo habló de su trayectoria en los medios, sus inicios y la relación con sus hijos. Y cuando le preguntaron qué excusa pone cada vez que le piden sacarse una foto en la calle, sin maquillaje, tuvo una reacción muy divertida: “Le echo la culpa a Adrián (Suar). Si alguien me dice ‘¿te puedo sacar una foto?´, yo les digo 'no, Adrián no me deja'”.