Adrián Suar está desesperado: qué cambios hizo en El Trece

Movilizado por el rating, Adrián Suar hizo fuertes cambios en la grilla de programación de El Trece. Qué modificaciones hizo en el prime time de los domingos.

Adrián Suar está desesperado por el rating. El reconocido productor decidió hacer cambios importantes en el prime time de El Trece para tratar de repuntar en los niveles de audiencia de algunos programas de TV. Qué tipo de modificaciones hizo y cómo le fue tras la nueva estrategia.

Suar ordenó incluir la temporada 11 de un tradicional programa en El Trece: PPT (Periodismo Para Todos), ciclo conducido por Jorge Lanata, que cada año apuesta por hacer política con humor, militancia antikirchnerista y blindaje al macrismo.

Con la llegada del ciclo comandado por el verborrágico conductor, "El Chueco" debió cambiar los horarios de los programas que son transmitidos en el prime time del canal. Sin embargo, esto también le provocó serios problemas en las mediciones del rating.

Para la sorpresa de Suar, pese al cambio que hizo, los programas de El Trece hicieron el ridículo ante Telefe. Con Darío Barassi, 100 argentinos dicen marcó 7.9 puntos y cayó con Pasapalabra (9 puntos); Lanata hizo 9 puntos en promedio con PPT y fue superado por MasterChef Celebrity La Revancha (9.9 puntos); El Debate del Hotel de los Famosos hizo 5.6 puntos; mientras que El Último Pasajero hizo 7.3. Por el momento no trascendieron los registros que tuvo Pasión por el Fútbol frente a ViajeChef.

Cambios de horarios en el prime time de los domingos de El Trece: cómo queda la grilla

20.30 horas: 100 Argentinos Dicen Famosos.

100 Argentinos Dicen Famosos. 22 horas: PPT (Periodismo Para Todos).

PPT (Periodismo Para Todos). 23 horas: El Debate del Hotel de los Famosos.

El Debate del Hotel de los Famosos. 23.45 horas: Pasión por el Fútbol.

El picante comentario de Yanina Latorre contra Adrián Suar

Luego de la salida de LAM de El Trece, Yanina Latorre hizo un fuerte comentario sobre cómo cree que se desenvuelve Adrián Suar en el canal del Grupo Clarín: "La verdad es que estoy súper cómoda (NdeR: en América TV), no me imaginé. Me costó venir y estoy re contenta. Nos tratan como rockstars, mejor que allá. Allá éramos como la última basura", comenzó su descargo la esposa de Diego Latorre en su comparación de los canales. Flor de la V estuvo de acuerdo con su excompañera y apeló a su sentido del humor: "Es verdad, allá te ninguneaban. Yo a Codevila no lo vi nunca, no le vi una peca" y Yanina acotó que ella tampoco.

"Suar camina como el rey del canal, ¿viste? Acá vienen y te saludan, te regalan vino, te hacen sentir importante", agregó Latorre y reivindicó al canal de Daniel Vila. "Acá te valoran, amora. Allá son incapaces de ponerte un cartel afuera. Con los años que vengo acá dándoles números", agregó Flor de la V.

La rivalidad entre Yanina Latorre y América TV comenzó como consecuencia del escándalo que la panelista protagonizó en 2017 por el amorío entre su esposo y Natacha Jaitt. La manera en que el tema fue tratado en los programas del canal, como Intrusos y Pamela a la Tarde, hizo que Yanina se enojara con el canal de manera tajante. De hecho, cuando ingresó al estudio, dejó en claro que odiaba al Intrusos de Jorge Rial pero que fue porque ahora está De la V en la conducción.