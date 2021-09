Adrián Suar disparó contra Macri y sorprendió a El Trece: "Te ahoga"

¡Fulminante! Adrián Suar se refirió a la política argentina y lanzó duros dardos contra Mauricio Macri. El sorpresivo descargo del productor de El Trece.

Adrián Suar volvió a dar que hablar en los medios de comunicación. Mientras se encuentra enfocado en mejorar el rating de El Trece con la nueva telenovela, el productor causó sorpresa al hablar acerca de la política en la Argentina. Y curiosamente lanzó duras críticas contra el ex presidente Mauricio Macri por lo hecho en su Gobierno.

En una charla que le brindó a radio AM750, Suar cuestionó la decisión de Macri de acudir al FMI (Fondo Monetario Internacional), donde el mandatario contrajo una deuda de 40.000 millones de dólares con la que hoy debe lidiar el Gobierno de Alberto Fernández. "El FMI siempre te ahoga. Yo entiendo: siempre te ahoga". Y agregó: "También las políticas que tenemos en la Argentina en los últimos años, mejorando en algún aspecto o empeorando, la foto sigue siendo parecida".

Incluso, el productor de El Trece que hoy está a cargo de varios programas como ShowMatch o La 1-5/18, resaltó que le pareció un buen mandato el de Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007: "Me gustó mucho el primer gobierno de Néstor Kirchner. Siempre lo dije, luego no me gustó tanto lo que siguió". Y también se refirió a qué le sucedió con el arribo de Macri al Gobierno: "Cuando llegó (Mauricio) Macri, primero dije que sí, y luego que no. Trato de hacer constantemente terapia conmigo y reflexiono. El progresismo me gusta, me gustan las políticas de estado. Hay muchas cosas que me gustan".

Adrián Suar es actor y productor de El Trece.

Por otra parte, Suar se refirió a la grieta que hay en la sociedad y pidió que los políticos se unan para resolver los problemas que tiene la Argentina: "Más allá de lo que uno puede pensar políticamente, estoy muy peleado con toda la dirigencia. Estoy desilusionado hace años, no me gusta. Soy de los que no lo puede creer, hay doce políticas de Estado en las que se tendrían que poner de acuerdo y hacer un gran acuerdo, y que Argentina en algún momento de su vida no se ponga tan adolescente".

"Más allá de derecha, de izquierda, hay pensamientos que son opuestos y ya lo sé. Entre todos, yo también tengo pensamientos, pero hay doce políticas de Estado que se tendrían que, para mí, dejar de joder. Porque mientras nos peleamos con la grieta la gente la sigue pasando mal en general. Los de abajo y la clase media, porque los de más arriba generalmente no, siempre se la arreglan", agregó "El Chueco".

Cuándo, por dónde y a qué hora ver "La 1-5/18", la nueva novela de El Trece de Adrián Suar

La novela "La 1-5/18" se emite de lunes a viernes, desde las 22 horas, y la transmisión está a cargo de El Trece. En tanto, cada episodio se puede ver a través del canal de YouTube. Según indicó Adrián Suar en una entrevista con LAM, entre trabajadores y artistas que forman parte del elenco, hubo 200 personas detrás de la ficción.

De qué trata 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

De acuerdo a lo que anticipó Adrián Suar, la telenovela "1-5/18" es introducirse "en un ámbito en el que la televisión se metió poco, como por ejemplo en la villa 31 o la 1-11-14, que ahora tienen nombre propio. Yo quería meterme en esa historia para contar un culebrón, no hacer un documental o algo así".

Asimismo, el productor detalló: "En 'El Puntero' tenía algo de eso, pero tratamos de encontrar un equilibrio en los personajes para que se cuente la verdad, sin estigmatizar y con la libertad artística de poder contar historias, donde lo que pasa en la '1-5-18' es propio de lo que inventamos los autores conmigo". Y agregó: "Ahí pasa de todo, hay villanos, heroínas. Hay mujeres fotos. En mis programas, las mujeres casi siempre son fuertes".