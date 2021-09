Adrián Suar destrozó a una figura de La 1-5/18: "Es horrible lo que estás haciendo"

El dueño de Polka y una dura aclaración a una de las figuras de la nueva tira emitida en El Trece. Adrián Suar, sin filtros.

La nueva ficción argentina emitida en El Trece generó una repercusión muy grande en las redes sociales. También, en cuanto a números, ha cosechado una marca interesante para el bajón que venía sufriendo la señal de aire del Grupo Clarín. La 1-5/18 llegó con un grupo de actores consagrados, aunque no todos lograron contentar a Adrián Suar desde el principio. Sin ir más lejos, una actriz fue señalada por "El Chueco" con una sentencia tajante: "Es un desastre lo que estás haciendo".

Sentada en la mesa de Juana Viale, fue la actriz Leticia Brédice quien comentó la particular situación vivida con Suar en bambalinas: "A mí me ha pasado algo muy significativo en esto que estoy haciendo. Cuando empecé a grabar la novela, hace siete meses, estaba muy contenta, pero algo de lo que estaba haciendo me parecía raro".

"Es horrible lo que estás haciendo", fueron las palabras que Adrián Suar le dijo a Brédice, quien de todos modos tomó las críticas de manera constructiva: "Yo le dije que sabía de lo que estaba hablando, algo que hacía con la cabeza, con el cuerpo y con la voz. Es muy interesante no subirse al caballo porque se cae… Entonces hay que aprender todo el tiempo, en cualquier situación de la vida".

Por otra parte, Leticia Brédice agregó: "Después imaginate ver la novela y ver eso que estaba haciendo… estaba haciendo otra cosa. No estaba bien. Me dijo una cosa muy interesante ‘Leti, fijate que mirarte a los ojos a vos es mucho más lindo que lo que estás haciendo. ¿Por qué hacés eso? Metete más con vos’. Yo pensé en cómo uno como actriz quiere rajarse de uno".

Agustina Cherri se calentó con la gente que critica a La 1-5/18

Luego del estreno de La 1-5/18, muchas fueron las críticas que aparecieron en redes sociales. De hecho, Julieta Bartolomé, una de las protagonistas de la serie, confesó haberse puesto a llorar al observar memes y demás publicaciones contra su personaje. Y en esta sintonía, ahora fue Agustina Cherri quien salió al cruce de los haters y se descargó en diálogo con Mitre Live.

“Hay tanto comentario tremendo como que uno para vivir en una villa debería estar con la ropa sucia o rota. No entiendo bien el concepto igual, entiendo que la gente que comenta o agrede desde ese lugar es gente que jamás ha ido a una villa o a un barrio pobre. La gente es limpia, pulcra”, comenzó diciendo Agustina Cherri, quien es una de las principales figuras de La 1-5/18 junto a Esteban Lamothe y Gonzalo Heredia.